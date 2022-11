Van Quickenborne: “Er komen zwaardere straffen voor geweld tegen politie”

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) geeft na het overleg met de politiebonden aan dat politiegeweld in de toekomst nog zwaarder bestraft zal worden. De regering is bereid om op korte termijn extra inspanningen te doen.

“We hebben een constructief en goed gesprek gehad met de politievakbonden. We hebben ook onze tijd genomen, meer dan twee uur. We beseffen allemaal dat Justitie en politie partners moeten zijn”, opent Van Quickenborne na het overleg.

Nultolerantie

De Justitieminister vindt dat de regering al veel doet om de veiligheid van de politiemensen te verzekeren, maar het kan altijd nog beter. Dat is ook wat de vakbonden vragen, een volledige nultolerantie voor politiegeweld.

“We hebben beslist om in het nieuwe strafwetboek zwaardere straffen op te leggen voor geweld tegen politie, want we beseffen dat we nog meer en beter kunnen doen”, stelt Van Quickenborne.

“Aan onze agenten wordt niet geraakt”

Volgend jaar wordt in het federaal parlement een nieuw strafwetboek gestemd. Het is de bedoeling om die zwaardere straffen dan meteen in werking te doen treden. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) erkent dat veiligheid een topprioriteit is.

“Met dat gedeeld engagement gaan we de komende tijd samen verder aan de slag. Zo leggen we, in overleg met de vakbonden, de laatste hand aan de omzendbrief ‘Geweld tegen politie’. Mijn boodschap is duidelijk: aan onze politiemensen wordt niet geraakt”, aldus Verlinden.

Op 28 november organiseren de politievakbonden een actiedag naar aanleiding van de aanslag op twee agenten in Schaarbeek. “Tegen die datum komt de regering ook met een actieplan. Dat is het minimum aan respect dat we verschuldigd zijn”, zegt premier Alexander De Croo (Open Vld). “We hebben de voorbije jaren veel stappen vooruit gezet in het bestrijden van politiegeweld, maar het werk is niet af.”

In het nieuwe actieplan zal - op vraag van de politievakbonden - weerspannigheid tegen politie ook opgenomen worden binnen de normen van de nultolerantie. “De definitie van geweld tegen politie is breed. Je hebt geweld en je hebt weerspannigheid. Weerspannigheid klinkt minder erg, maar leidt vaak tot arbeidsongeschiktheid en gekwetste mensen. Daar kunnen we bijkomende actie nemen en het is nu aan ons om dat concreet te maken”, klinkt het bij De Croo.

“Veel emoties”

Voor de start van het overleg gaven de vakbonden aan bereid te zijn om te luisteren en in dialoog te gaan. “Men moet beseffen dat er heel veel emoties waren afgelopen week", aldus Joery Dehaes van ACV Politie. “Door de uitspraken van parket, Justitie en een aantal ministers is die emotie van verdriet omgedraaid in woede onder de politiekorpsen in heel het land. Er moet over gepraat worden.”

“Het gevoel dat ik meebreng, is wat ik vertaal van de achterban”, verklaarde Carlo Medo van NSPV Politie. “We voelen ons in de steek gelaten door de politiek. De politiemensen moeten het gevoel hebben dat ze de maatschappij dienen, dat ze hun job in veilige omstandigheden doen en dat ze geapprecieerd worden. Dat zit wat dwars.”

“Al jaren desinvesteringen”

Bij de Franstalige vakbond CGSP eisten ze dat er duidelijkheid komt over de omstandigheden van de aanval. Maar ze zien ook dat het een gevolg is van een gebrek aan middelen.

“We gaan herhalen wat we verwachten: een onderzoek dat alle omstandigheden bepaalt en het licht werpt op eventuele tekortkomingen”, stelt Eddy Quaino van CGSP. “We hebben middelen nodig voor de politie en dat klagen we al langer aan. Op vlak van Justitie zijn er al jaren desinvesteringen en dat toont nu het falen van het systeem, met een agent die overleden is.”

Een ontslag van Van Quickenborne is niet aan de orde, ook al werd daar enkele dagen geleden nog om geroepen. “Mensen moeten rechtstreeks met elkaar spreken en niet over elkaar in de pers”, besluit De Croo.

