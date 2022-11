Van Quickenborne en Verlinden beantwoorden vragen na moord op agent: “Communicatie tussen diensten moet beter”

De ministers van Justitie en Binnenlandse zaken, Van Quickenborne (Open Vld) en Verlinden (CD&V), hebben op een extra zitting van de gemeenschappelijke commissie Binnenlandse Zaken en Justitie vandaag meer toelichting gegeven bij de dodelijke aanval op een agent donderdagavond in Schaarbeek. Van Quickenborne gaf onder meer toe dat het kader rond samenwerking tussen diensten duidelijker moet. “Want ook als alle procedures correct gevolgd worden, vallen er slachtoffers”. Minister Verlinden sprak daarnaast over een verstrenging van de straffen bij geweld tegen de politie.

Van Quickenborne startte de zitting door zijn oprechte medeleven te betuigen naar de familie, vrienden en collega’s van het slachtoffer. Ook wenste hij de verwonde agent Jason een spoedig en volledig herstel toe. Nadien ging hij doorheen het hele dossier en maakte hij duidelijk dat justitie geen fouten heeft begaan. “De verontwaardiging over wat gebeurd is, moet een drijfveer zijn om beter te doen. Maar we mogen ons oordeel niet enkel laten leiden door emoties”, zei de minister. Hij benadrukte wel dat geweld tegen de politie onaanvaardbaar is en haalde ook de verstrenging van de richtlijnen aan van twee jaar geleden. De verdachte stond ook op de OCAD-lijst en werd gevolgd door staatsveiligheid, maakte de minister duidelijk.

Van Quickenborne benadrukte ook dat er betere afspraken gemaakt kunnen worden tussen politie en ziekenhuizen in het geval van een vrijwillige opname op een psychologische afdeling, “zeker voor iemand die op de OCAD-lijst staat”, en dat de informatieuitwisseling tussen politie en hulpverlening in het algemeen beter moet. Daarnaast is er nood aan meer mentale gezondheidszorg op maat voor gedetineerden. De minister wil ook bekijken of de strafverzwaring voor geweld op agenten in het nieuwe strafwetboek versneld kan worden ingevoerd.

Van Quickenborne wil politiemensen daarnaast nog beter beschermen in de toekomst. Dit wil hij bereiken door als eerste alle politiemensen te beschermen, ook het administratief en logistiek kader. “Ten tweede door alle feiten van geweld tegen de politie zwaarder te straffen. Tenslotte door de strafverzwaring te laten gelden voor agenten die het slachtoffer wordt van geweld in zijn of haar vrije tijd. Daar is nu onduidelijkheid over. Die onduidelijkheid moet weg”, zei de minister.

“Zwaardere straffen”

Minister Verlinden haalde aan dat de politie ook niet zomaar alle informatie kon doorgeven aan het ziekenhuis. “Er zou beperkte informatie zijn meegedeeld aan de zorgverleners. Welke informatie precies, maakt deel uit van het onderzoek”. Daarnaast was er pas telefonisch contact tussen het ziekenhuis en de politie om 18u40, bevestigde Verlinden. “De politie kwam toen te weten dat de man verdwenen was. Wat er precies besproken werd, wordt onderzocht door het parket.”

Verlinden vroeg ook een verzwaring van de straffen voor geweld tegen de politie. “Zo zullen de minimale en maximale straffen verhoogd worden en voor het doden van een politieagent moet een levenslange straf gevraagd worden”, zegt Verlinden. Van Quickenborne en Verlinden benadrukten wel dat het te vroeg is om volledige conclusies te trekken. “We moeten eerst alle elementen kennen en dat is vandaag nog niet het geval, mede omdat het gerechtelijk onderzoek nog bezig is”.

Na de duiding van de twee ministers was het aan de leden van de commissie om vragen te stellen. “Ik had gehoopt dat er vandaag iets meer zou zijn dan een paar paraplu’s die opnieuw zijn opengetrokken”, vertelde Sophie De Wit van N-VA. “Er is niets tastbaar. Wie had wat moeten doen? Wie wist wat? Dat heb ik niet gehoord. Ik heb gehoord dat de procedures gevolgd zijn en die nu misschien aangepast moeten worden. Het is tergend dat er weer iemand moet sterven om vast te stellen dat er iets schort aan de procedures.”

