Van Quickenborne en De Croo beloven Olivier Vandecasteele uit Iran te halen: “We zullen daarin slagen”

Aantal sociale woningen met een warmtepomp gestegen met 113 procent

Een kleine duizend sociale woningen beschikt over een warmtepomp. Dat is een stijging van 113 procent tegenover de 447 woningen die in 2021 een warmtepomp hadden. Steeds meer sociale woningen beschikken ook over duurzame energie-installaties zoals zonnepanelen en zonneboilers. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele in antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Allessia Claes.

13:51