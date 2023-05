Van Quickenborne dreigt: “Geen fiscale hervorming als er belastingverlaging komt voor werklozen en leefloners”

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) heeft zondagmiddag als studiogast bij ‘VTM Nieuws’ duidelijke taal gesproken over hoe zijn partij de gesprekken rond de fiscale hervorming benadert. Van Quickenborne dreigde: “Als de minister van Financiën en de andere partijen vasthouden aan de belastingverlaging voor werklozen en leefloners, dan komt er voor ons geen fiscale hervorming.”

De regering wil nog voor de zomer een akkoord vinden over een fiscale hervorming. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) stelde zijn plannen een tijd geleden al voor aan de pers, maar over die plannen - die meteen ook binnen de eigen meerderheid op kritische opmerkingen en onenigheid botsten - zal allicht nog duchtig gediscussieerd moeten worden binnen Vivaldi, waar zowel socialisten als liberalen deel van uitmaken.



De doelstellingen zijn in elk geval duidelijk: wie werkt moet meer overhouden, er mag geen impact zijn op de begroting en er moet iets gebeuren op het vlak van competitiviteit, aldus premier Alexander De Croo (Open Vld).

Het federale kernkabinet heeft vorige week woensdag een eerste keer gedebatteerd over de hervorming die Van Peteghem voorstelt. Een nieuw voorstel “dat rekening houdt met verschillende bezorgdheden”, wordt binnen twee weken verwacht, liet De Croo een dag later in de Kamer verstaan. Dat is dus komende week.

Volledig scherm Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) zondag in de studio van 'VTM Nieuws' © VTM Nieuws

Rode lijn

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) laat zondag weten dat zijn partij al zeker één groot struikelblok ziet: “De essentie voor ons is dat het verschil tussen werken en niet werken groter moet worden: minstens 500 euro netto per maand”, aldus Van Quickenborne vanmiddag bij ‘VTM Nieuws’.

“Als ik dan het plan bekijk van de minister van Financiën, dan zie ik dat hij in zijn plan ook een belastingverlaging voorziet voor werklozen en leefloners. Dat is hoogst problematisch”, oordeelt hij. “Vandaag zijn er situaties waarbij werklozen op het einde van de maand netto meer overhouden dan mensen die ‘s morgens vroeg opstaan en gaan werken. Voor ons is dat een duidelijke rode lijn.”

“Als de minister van Financiën en andere partijen vasthouden aan die belastingverlaging voor werklozen en leefloners, dan komt er voor ons géén fiscale hervorming. We zeggen nu allemaal dat het verschil tussen werken en niet werken groter moet worden, dan is het zaak om dat ook effectief te doen.”

