Van Quickenborne: “Dossier Bende van Nijvel verjaart niet per se in 2025"

Het dossier naar de Bende van Nijvel zal niet per se verjaren in 2025. Dat heeft minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) laten verstaan in de Kamer. Hij wil daarover voor het einde van het jaar met een tekst naar de ministerraad trekken. Die moet dan snel zijn weg naar het parlement vinden.

De Bende van Nijvel pleegde tussen 1983 en 1985 verschillende brutale overvallen - vooral op warenhuizen - en maakte 28 dodelijke slachtoffers. Het gerechtelijk onderzoek naar de Bende zou normaal dertig jaar na de laatste overval verjaard zijn, maar door een wetswijziging kregen de speurders tijd tot 2025.

Deze zomer verschenen berichten in de media dat het onderzoek naar de Bende zou stoppen indien er in de loop van de komende maanden geen doorbraak zou komen. Daarbij werd ook verwezen naar uitspraken in die zin van het federaal parket. Dat had te maken met de termijnen die nodig zijn om een proces te organiseren en tot een uitspraak te komen.

“Betreurenswaardig”

Anja Vanrobaeys (Vooruit), Marijke Dillen (Vlaams Belang), Stefaan Van Hecke (Groen) en Sophie Rohonyi (DéFI) voelden de minister hierover in de bevoegde Kamercommissie aan de tand. Volgens Van Quickenborne vindt het federaal parket de manier waarop een en ander is verschenen “betreurenswaardig” omdat het om een oud standpunt zou gaan dat opnieuw werd opgerakeld.

“Het onderzoek wordt momenteel in ieder geval verdergezet. Er zijn nog verschillende pistes lopende, ook het DNA-onderzoek loopt nog”, aldus de minister. “Op dit ogenblik zijn er 21 speurders aangeduid die het dossier mee opvolgen. Volgens het federaal parket zijn dat er momenteel voldoende.”

Verjaringsregels

Dat het dossier in 2025 definitief zal verjaren, kan volgens Van Quickenborne nu nog niet beslist worden. Momenteel buigen experten zich over de verjaringsregels. Een van de pistes is dat de verjaringstermijn geschorst wordt van zodra dat de zaak aanhangig gemaakt wordt bij de bodemrechter. Dat zou gelden voor alle strafzaken en niet enkel voor dit onderzoek.

In elk geval trekt Van Quickenborne in november of december met een ontwerp naar de ministerraad. Na advies van de Raad van State kan de tekst dan snel naar het parlement verhuizen.