Van Quickenborne: “De Noordzee wordt een energiecentrale voor heel het land”

“Wij hebben momenteel 399 windturbines in een eerste gebied met een capaciteit van 2,2 gigawatt”, zegt Van Quickenborne aan Sudinfo. Daarnaast meldt hij ook dat er een tweede gebied gepland staat: “Het project, Prinses Elisabeth genaamd, zal uiteindelijk tussen 3,15 en 3,5 gigawatt ontwikkelen en de werkzaamheden zullen worden gespreid van 2026 tot 2030". Tegen 2032 is het volgens Van Quickenborne zelfs mogelijk om om 8 gigawatt te bereiken met een derde windmolenpark. “Dit vermogen is enorm, het zou overeenkomen met 8 kernreactoren”, zegt de Open VLD-politicus. Dit is volgens hem genoeg om alle Belgische gezinnen te bevoorraden. Alleen zou het dan wel altijd moeten waaien.

Hoeveel windmolens er precies op onze Noordzee zullen neergezet worden, is nog niet duidelijk. “De technologie evolueert hiervoor te snel. We zullen zien wat de bedrijven voorstellen”, zegt Van Quickenborne. Een deel van de windturbines van het Prinses Elisabethpark zal in het natuurreservaat worden geïnstalleerd, maar hiervoor zijn vergunningen met 29 milieueffectstudies vereist, benadrukt hij. Waar ook rekening mee gehouden moet worden zijn de hoogspanningsmasten die Henegouwen en West-Vlaanderen zullen doorkruisen. “Er zijn veel tegenstanders, maar elektriciteit is nog steeds nodig. Iedereen is tegen alles”, vertelt de minister nog aan Sudinfo.

Naast de windmolenplannen kijkt Van Quickenborne ook uit naar een ander project: “We willen het eerste land ter wereld zijn dat drijvende zonnepanelen op zee installeert”. Dit soort zonnepanelen bestaan al op meren, maar nog niet op zee. “Wij willen de pioniers zijn, zoals wij dat waren met windturbines”, zegt Van Quickenborne. Het idee is volgens hem om deze panelen tussen de windturbines te plaatsen. “Vorige maand hebben we 2 miljoen euro vrijgemaakt om de studie te starten. Als het resultaat overtuigend is, zullen we nog eens 10 miljoen euro vrijmaken om volgend jaar een prototype te bouwen.”