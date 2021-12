Van plan om met groep positief geteste mensen oud en nieuw te vieren in plaats van alleen? "Let ermee op”

“Als je allemaal op het einde van een quarantaineperiode zit - dus in dezelfde fase - is het misschien nog te overwegen, zeker als het naasten zijn zoals familieleden”, aldus nog Catry. “We roepen sowieso iedereen op om voorzichtig te blijven in deze eindejaarsperiode en verstandig met de huidige regels om te gaan.”

Minder verstandig

Epidemioloog Yves Van Laethem bevestigt. “Ik zie op zich geen probleem als de positief geteste mensen in hetzelfde stadium van de ziekte zitten. Ik spreek hier wel over familie en vrienden. Vanmorgen nog vertelden vrienden me dat ze allemaal positief getest hadden na kerstavond en dat vier van hen van plan waren om oud en nieuw samen te vieren. Dat mogen ze doen. Het is misschien minder verstandig om iemand die net positief getest heeft samen te zetten met iemand die er zijn isolatie bijna op zitten heeft. Maar dat is het gezond verstand dat spreekt, want er zijn hierrond geen wetenschappelijke studies gebeurd bij mijn weten.”