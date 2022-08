Van Peteghem wil 1,4 miljard euro extra van banken

De kans bestaat dat de Belgische banken bijna 1,4 miljard euro extra op tafel zullen moeten leggen voor het depositogarantiefonds in ons land. Dat is het gevolg van een wetsontwerp van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) dat De Tijd kon inkijken.

Spaargeld is in Europa beschermd tot 100.000 euro per persoon en per bank. Als een bank kapseist, treedt het Garantiefonds voor financiële diensten in werking om de getroffen spaarders te vergoeden. Dat fonds haalt zijn geld uit een jaarlijkse bijdrage van de banken.

Omdat het systeem aan herziening toe is, stoomde Van Peteghem een wetsontwerp klaar. De opvallendste wijziging is het aan de sector opgelegde streefbedrag voor de deposito­bescherming. Van Peteghem bepaalt dat op 1,8 procent van de gedekte deposito's. Als het wetsontwerp het haalt, verwacht de federale regering een extra inspanning van de banken van 1,38 miljard. Dat doel moet in juli 2024 worden bereikt.

Het Grondwettelijk Hof bepaalde eerder dat de Belgische wetgever verder mag gaan dan Europees overeengekomen: een minimaal streefpercentage van 0,8 procent.

De sectorfederatie Febelfin is niet opgezet met het wetsontwerp en struikelt vooral over die 1,8 procent. Dat is niet alleen meer dan de EU wil, maar ook meer dan in de buurlanden, klinkt het. In de Wetstraat staan de meeste partijen, met uitzondering van misschien de liberalen, niet afkerig tegenover een extra inspanning van de banken.