Van Peteghem verzet zich tegen fiscaal voordelige stroomfactuur: “Snel paal en perk stellen aan deze nieuwe verloningstechniek”

“Extra fiscale koterij”

Maar minister van Financiën Vincent Van Peteghem is 'not amused' met de extra "fiscale koterij". "Dit staat haaks op het beleid dat de minister wil voeren en op wat er in het regeerakkoord staat", zegt woordvoerster Miet Deckers. "In het regeerakkoord is afgesproken om te komen tot een brede fiscale hervorming om het belastingstelsel te hervormen en te vereenvoudigen. Bedoeling is om geleidelijk te verschuiven van alternatieve verloningsvormen richting verloning in euro's", klinkt het. "Dit soort fiscale koterijen staat haaks op die plannen", legt Deckers uit.