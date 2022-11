Van Peteghem roept aan vooravond Black Friday op tot voorzichtigheid bij online aankopen

Zo wees Van Peteghem erop dat heel wat producten zelfs niet ingevoerd mogen worden. Het gaat onder meer om namaakgoederen, beschermde planten en dieren of geneesmiddelen. Hij adviseerde online shoppers ook na te gaan of ze bij hun aankoop btw betalen, en in het achterhoofd te houden dat er op goederen met een waarde van meer dan 150 euro douanerechten en administratieve heffingen geheven kunnen worden. Die laatsten kunnen de factuur met 30 procent doen oplopen.

Veiligheidsrisico

Onder meer speelgoed wordt vaak nagemaakt, met mogelijk schadelijke gevolgen voor de gezondheid van de kinderen. Daarnaast staan ook kledij, informaticamateriaal en gsm’s in de top van de vaak nagemaakte goederen. “Als de prijs onrealistisch en te laag is, laat het vallen”, raadt Kristian Vanderwaeren, administrateur-generaal van de douane, aan. “Dat wil zeggen dat het of wel namaak is, of dat er een probleem is met de veiligheid.”

“Momenteel zijn er veel kleren en accessoires rond de wereldbeker voetbal die geïmporteerd worden”, aldus Vanderwaeren. “Sommige artikelen worden ook ondergewaardeerd: ze worden aangeven als katoen, maar eigenlijk is het zijde, of op de doos is sprake van luidsprekers, terwijl er in de doos iPhones zitten.”

Alibaba

In Bierset worden gemiddeld 20 miljoen aangiften per maand gedaan, en 90 procent van de ingevoerde goederen komt uit China. De Chinese internetgigant Alibaba heeft zijn Europese logistieke hub in Luik, en in oktober vorig jaar nam Alibaba’s logistieke tak Cainiao Network er nog een eigen magazijn in gebruik.

Tot nu toe zijn in Bierset dit jaar 283.912 goederen in beslag genomen, met een waarde van meer dan 46 miljoen euro.