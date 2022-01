Van Peteghem maakt voorstel btw-verlaging concreter: eerste verlaging mogelijk vanaf 1 februari, daarna btw linken aan marktprijs

In eerste instantie pleit Van Peteghem voor een algemene btw-verlaging voor residentiële klanten - voor gezinnen dus en niet voor bedrijven - als maatregel die direct een snel effect zou hebben. Dat kan snel ingaan: in de nota is sprake van 1 februari.

Na verloop van tijd, zou een duurzamere ingreep die verlaging moeten opvolgen. De eerste optie, het zogeheten Spaanse voorstel, houdt in dat de btw van gezinnen zou samenhangen met de gemiddelde dagelijkse marktprijs van de afgelopen maand voor energie. Overschrijdt die een vastgelegde grens, dan zou ook het tarief terugvallen van 21 naar 6 procent. Vanaf welke prijs die overschakeling er moet komen, is nog niet duidelijk. In dat alternatief zit ook een sociale ‘voucher’ vervat: wie nu recht heeft op een sociaal tarief, zou in het voorstel ook standaard het laagste btw-tarief betalen.

In de tweede optie of fase wordt de btw op lange termijn verlaagd, en gebeurt de compensatie daarvan door te schuiven met accijnzen. Die lenen zich meer tot flexibele ingrepen dan de vaste btw-tarieven. Op die manier is het wel een optie om een beleid te maken op maat van wie meer of minder verbruikt.

Het is maar de vraag of een algemene btw-verlaging in eerste instantie ook kans maakt: de Vlaamse liberalen vinden de maatregel veel te duur en onvoldoende gericht. Vicepremier Vincent Van Quickenborne schoot het voorstel dit weekend nog keihard af.

