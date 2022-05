Van Peteghem haalt uit naar Dermagne (PS): “Vicepremier moet niet met een partijprogramma zitten zwaaien”

“Wanneer gezinnen, alleenstaanden en ondernemingen aangeven dat ze voelen dat hun uiterste best doen niet langer voldoende is, wanneer mensen twijfelen tussen een volle of halve tank, dan zitten we met een ernstig probleem. Niet enkel falen we dan in ons principe van werken moet lonen, maar we dreigen zo ook deze mensen te verliezen aan extreme en populistische partijen”, aldus Van Peteghem.

De hoge energieprijzen en de oplopende inflatie duwen sommige tweeverdieners richting de voedselbanken, zegt Van Peteghem. "Wat jarenlang een essentieel vangnet was voor de meest kwetsbaren in onze samenleving, dreigt vandaag het symbool te worden van een diepe maatschappelijke crisis. Dat de liberalen op zo een moment de automatische indexering in vraag stellen, kan er bij mij niet in. Ja, onze concurrentiepositie is belangrijk, maar de index is een cruciale buffer die we niet mogen slopen. Anders breken de dijken bij onze gezinnen compleet. Met de CD&V in deze regering zal nooit geraakt worden aan de automatische index."

Fiscale fraude

De koopkrachtcrisis raakt volgens de minister de middenklasse vandaag het sterkst. Daarom wil hij de strijd tegen fiscale fraude opvoeren. "Wie fraude pleegt, pleegt diefstal ten aanzien van de eerlijke belastingbetaler en zet een onrechtvaardig hoge druk op de werkende middenklasse. Op ongeveer 71 miljard euro zwart geld per jaar wordt geen cent belastingen betaald. Verloren inkomsten die we vandaag in tijden van crisis nochtans goed zouden kunnen gebruiken om onze gezinnen, die eerlijk hun belastingen betalen, te ondersteunen. (...) De strijd tegen de fiscale fraude, een strijd die onder de vorige minister van Financiën in de koelkast bleef liggen, voeren we historisch hoog op. Elke euro die we terugwinnen van fraudeurs betekent een euro minder belastingen."

"Willen we de welvaartstaat die we vandaag kennen, die christendemocraten uit de grond gestampt hebben, ook in de toekomst aan onze kinderen en kleinkinderen gunnen. Dan moeten we samen ingrijpende keuzes maken. Keuzes voor hervormingen van onze arbeidsmarkt, pensioenen en fiscaliteit. Keuzes die ervoor zorgen dat we economische groei garanderen, ons socialezekerheidsmodel versterken en de klimaattransitie succesvol doormaken", aldus Van Peteghem. “Het helpt daarbij niet dat vicepremiers (Dermagne, red.) geflankeerd door een voorzitter met een partijprogramma staan te zwaaien, maar wel aan een ernstig debat aan tafel.”

