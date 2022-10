Van Peteghem: “Geen sprake van verhoging btw sloop en wederopbouw”

Accijnsher­vor­ming vastge­klikt op prijzen van 2021

De invoering van de accijnzen die wordt gekoppeld aan het btw-tarief van 6 procent op elektriciteit en gas zal gebeuren op basis van de prijzen van 2021. Dat heeft premier Alexander De Croo (Open Vld) in de nacht van woensdag op donderdag verklaard tijdens het debat over zijn State of the Union.

