Van Peteghem doet ultieme poging om fiscale hervorming te redden: wat zou die betekenen voor uw portefeuille?

PORTRET. Geneviève Lhermitte (56), de kindermoor­de­na­res die euthanasie kreeg: “Ik ben al gestraft, tot het einde van mijn dagen”

“Soms denk ik nog altijd dat ik beter dood zou zijn. De afstand met mijn kinderen is te groot. Wat de straf ook is, dat maakt niks uit. De straf is er al. Tot het einde van mijn dagen.” De vijfvoudige kindermoordenares Geneviève Lhermitte heeft euthanasie verkregen door uitzichtloos psychisch lijden. Dat schrijven de kranten van Sudpresse op basis van welingelichte bronnen. Volgens de gerechtspsychiaters die haar destijds onderzochten was ze zwaar depressief en ontoerekeningsvatbaar. Toch werd ze veroordeeld en opgesloten.