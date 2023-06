Van Peteghem (CD&V) pleit voor onderzoek naar afspraken die banken maakten rond spaarboekjes

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) hoopt te achterhalen welke onderlinge afspraken de banken maakten omtrent de rente van spaarboekjes en nagaan of ze zich daarbij aan de concurrentieregels gehouden hebben. Van Peteghem verzocht in een brief aan minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) om een dergelijke analyse aan te vragen bij de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA).

De rente op de spaarboekjes is al enige tijd het onderwerp van debat. De voorbije weken was vanuit de politiek de druk opgevoerd op de banken om de rente te verhogen, omdat de Europese Centrale Bank haar toonaangevende rente al meermaals verhoogd heeft. In een rapport aan de regering toonde de Nationale Bank zich echter geen voorstander van een verplichte verhoging van de spaarrente, omdat het de financiële stabiliteit in het gedrang zou brengen. Vandaag kondigde Belfius als eerste van de grootbanken een nieuwe verhoging van de spaarrente aan.

Analyse “al bezig”

Van Peteghem verstuurde dinsdag brieven aan Dermagne en aan de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch. Dermagne verzoekt hij om aan de BMA een analyse te vragen van de werking van de markt van de gereglementeerde spaarrekeningen. Ook bepleit hij dat de concurrentiewaakhond de onderliggende oorzaken in kaart brengt die mogelijk een rem vormen voor de spaarder om spaargeld te verplaatsen. Indien nodig moet de BMA een onderzoek openen naar eventuele inbreuken op het mededingingsrecht, klinkt het nog.

Bij het kabinet-Dermagne valt dan weer te horen dat de PS’er al bezig is met de hele kwestie. Op 25 mei stelde minister Dermagne aan de kern voor om de BMA een onderzoek te vragen. Op 31 mei was er al een verkennend gesprek daaromtrent met de BMA. Het dossier is nog niet geland in de regering en de vraag is nog niet officieel gesteld.

In de brief aan Wunsch vraagt de CD&V-minister om de rente-evolutie, en de vergelijking met de buurlanden, verder te blijven monitoren. De brief volgt op het advies van de Nationale Bank.

KIJK. Belfius en KeyTrade Bank verhogen basisrente op spaarboekjes, maar zullen anderen banken volgen?

“De concurrentie zal nu moeten reageren”

Er komt dus voorlopig geen verhoging van de minimumrente op spaarboekjes. Van Peteghem vreest, net als de Nationale Bank, dat het de hele bankensector te veel zou kunnen stabiliseren. Ook voor de liberalen is de kous hiermee af: zij zijn ervan overtuigd dat de vrije markt nu zijn werk wel zal doen. “De concurrentie zal nu moeten reageren. En het toont ook aan dat het niet nodig is om onmiddellijk naar wettelijke initiatieven te grijpen”, reageert Alexia Bertrand (Open Vld), staatssecretaris voor Consumentenbescherming.

Maar de socialisten en groenen zijn niet van plan om die eis zomaar op te bergen. Beide families hebben een wetsvoorstel klaar dat de spaarrente aan de ECB-rente van 3,25 procent koppelt, waardoor het verschil nooit meer dan 2 procentpunt zou mogen bedragen. Dat zou ervoor zorgen dat het rendement op de spaarboekjes zou stijgen naar minstens 1,25 procent. De keerzijde van die medaille is wel dat daardoor banken overkop dreigen te gaan of dat ‘verlies’ recupereren via de woonkredieten. “Dat debat is voor ons zeker niet gesloten”, klinkt het bij PS.

