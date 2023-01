Van parket moet ‘jodelaar die niets deed’ niet effectief naar gevangenis: “Maar evengoed waren die kinderen óók vermoord”

Joggende vrouw (62) gewurgd, verkracht en voor dood achtergela­ten: “Zestien jaar bij de politie en zo’n beelden heb ik nog nooit gezien”

“Hij trok mijn keel heel hard dicht. Het werd zwart voor mijn ogen. Op dat moment dacht ik: ‘Beseft hij wel dat hij me zo kan vermoorden?’” Dat vertelt ‘Christine’, een schuilnaam, aan FAROEK. In mei werd ze op klaarlichte dag het slachtoffer van een bijzonder gewelddadige aanval. Een onbekende man sloeg haar tijdens het joggen plots in elkaar en wurgde haar tot ze het bewustzijn verloor. Wat er daarna gebeurde, moest ze achteraf van de politie vernemen.

22 januari