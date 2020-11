Van Overtveldt over VRT-journalist: “He's gay"

Politiek Groen niet te spreken over afschaf­fing Minderhe­den­fo­rum: “Vlaamse regering maakt organisa­ties die anders denken dan N-VA monddood”

14:13 Groen is er niet over te spreken dat de Vlaamse regering voortaan in zee gaat met Join.Vlaanderen in plaats van met het Minderhedenforum als participatieorganisatie. “Organisaties die anders over integratie en racisme denken dan N-VA maakt de Vlaamse regering monddood. Het Minderhedenforum krijgt nu de rekening gepresenteerd omdat ze jaren de luis in de Vlaamse pels was”, reageert Vlaams parlementslid An Moerenhout. Ook PVDA en sp.a reageren verontwaardigd.