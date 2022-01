Van Overtveldt (N-VA) en Arena (PS) opnieuw commissievoorzitters in EU-parlement

België verminder­de het pesticiden­ge­bruik met een derde

In 2019 had ons land het pesticidengebruik met ongeveer 35 procent verminderd in vergelijking met de periode 2011-2013. Dat meldt federaal minister van Landbouw David Clarinval op basis van een nieuwe analyse van Eurostat. België staat op de negende plaats in de Europese rangschikking als het gaat over het terugdringen van het pesticidengebruik. De cijfers worden betwist door milieuverenigingen.

15:44