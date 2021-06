Van oude dame naar hippe jongeling: mythisch restaurant ‘La Villa Lorraine’ krijgt extreme make-over

La Villa Lorraine, vlakbij het Brusselse Ter Kamerenbos, moet zowat het enige restaurant in dit land zijn dat geen seconde ‘last’ heeft ondervonden van de coronacrisis. Nog ruim voor de eerste lockdown, op 22 februari 2020, sloot de villa de deuren, om die pas vrijdag na een extreme make-over weer open te gooien als La Villa Lorraine by Yves Mattagne. Jawel, diezelfde Mattagne van de eeuwige tweesterrenzaak Sea Grill in het Brusselse Radisson-hotel, waar hij eind 2019 door ook al ingrijpende renovatiewerken besloot te vertrekken. “Maar La Villa Lorraine omdopen tot Sea Grill is nooit een optie geweest”, vertelt Mattagne ons. “Daarvoor is de faam van deze zaak gewoon veel te groot. Drastische verandering en verjonging, jà. Dat was hoogst dringend. Maar de naam van de villa veranderen zou haast heiligschennis geweest zijn.”