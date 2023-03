Van oma tot kleindochter: drie generaties (of 106 jaar) bij Delhaize aan de slag: “Nog altijd de neiging om Delhaize te verdedigen”

Kan wrok na het verlaten van Jehova’s Getuigen zo diep zitten dat er moordpar­tij van komt? Ex-leden getuigen: “Ouders zetten gewoon hun kinderen buiten”

De dader van de schietpartij in Hamburg was een voormalig lid van de Getuigen van Jehova. Hoewel het precieze motief van de man nog onduidelijk is, rijst de vraag of er redenen zijn waarom ex-leden wrok zouden koesteren tegenover hun gewezen geloofsgenoten. We vroegen het aan twee uitgetreden Jehova’s Getuigen. “Als je uittreedt, ben je sociaal dood.”