Van “medisch geheim” via “inschattingsfout” tot “ontzettend veel spijt”: de bocht van burgemeester Veerle Heeren

Sint-TruidenBurgemeester Veerle Heeren van Sint-Truiden heeft na de heisa over haar vroegtijdige vaccinatie een week achter de rug die ze allicht zo snel mogelijk wil vergeten. Wat vorige week begon met “medisch beroepsgeheim”, leidde een paar dagen later tot het erkennen van “een inschattingsfout” en eindigde maandagavond met “ontzettend veel spijt.” In de extra online gemeenteraad behield ze het vertrouwen van haar partij (CD&V) en coalitiepartners Open Vld en N-VA. Na afloop kondigde ze alsnog aan tijdelijk een stap opzij te zetten. Een terugblik.

De bal gaat aan het rollen op maandagavond 3 mei. De lokale nieuwswebsite Trudocs pakt uit met gelekte documenten vanuit het Truiense vaccinatiecentrum. “Glashard bewijs van vaccincorruptie”, luidt het. Heerens’ voorganger Ludwig Vandenhove (Vooruit), burgemeester tussen 1995 en 2012, sindsdien in de oppositie, brengt het de volgende ochtend op Radio 2 Limburg mee onder de aandacht.

Heeren (56) reageert later die dag op de radiozender voor het eerst op de heisa. “De vaccinatie is een medische daad en dat behoort tot ieders levensdossier en daar is een medisch beroepsgeheim aan verbonden”, klinkt het. “En zoals ik in de raadscommissie (Heeren kreeg in maart in de gemeenteraad al vragen over haar vaccinatie, red.) gezegd heb, ik heb zelf geen lijst en ik heb geen reservelijst. En als ik vragen gekregen heb de voorbije maanden, dan heb ik die heel professioneel doorgegeven aan het centrummanagement.”

(Lees verder onder het VTM NIEUWS-interview met Veerle Heeren)

“Niets onwettigs”

De commotie gaat niet liggen, integendeel. Vooruit en Vlaams Belang vragen om haar ontslag. CD&V-voorzitter Joachim Coens en Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) moeten haar herhaaldelijk telefonisch ertoe bewegen om het stilzwijgen te stoppen. Heeren - met een spiekbrief in de hand - erkent woensdagavond 5 mei tegenover de camera van ‘VTM Nieuws’ “een inschattingsfout” te hebben gemaakt. “Maar ik deed niets onwettigs.” Ontslag nemen is niet aan de orde, “die vraag is totaal niet relevant”.

Ook twee familieleden (haar zoon en haar in Tongeren woonachtige zus), twee buren, enkele kabinetsmedewerkers en zelfs de vader van een medewerkster - allemaal tussen 23 en 62 jaar oud - mochten tussen 10 en 25 maart aanschuiven voor een eerste prik. In een verklaring ontkent ze dit in bedekte termen niet. “In ieder geval is het zo dat deze personen enkel werden gevaccineerd met overschotten. Zo zijn we erin geslaagd nooit één vaccin verloren te laten gaan.” Kanttekening hierbij is dat de meesten niet op het einde van de dag, maar in de voormiddag werden gevaccineerd. Van onverwachte overschotten kan op dat tijdstip moeilijk sprake zijn.

Speurders

Op donderdagmiddag krijgt het vaccinatiecentrum speurders over de vloer. Aanleiding is een gerechtelijk onderzoek dat geopend werd naar een mogelijke schending van het medisch beroepsgeheim. Het gerecht wil weten wie de klokkenluider is die de vaccinatiegegevens van Heeren en haar entourage heeft gelekt. Diezelfde avond volgt een huiszoeking bij journalist Dirk Selis van Trudocs. Journalistenvereniging VVJ noemt het machtsvertoon “illegaal”.

Een extra online gemeenteraad moet oordelen of Heeren nog kan aanblijven. “Ik heb ontzettend veel spijt”, begint Heeren maandagavond haar excuses. “De voorbije dagen werd het beeld gecreëerd dat ik als burgemeester een systeem zou hebben opgezet waarbij ik politieke druk zou hebben uitgeoefend om mensen voorrang te geven bij het vaccineren”, gaat de politica verder na haar spijtbetuiging. “Ik durf iedereen in de gemeenteraad en elke Truienaar recht in de ogen kijken en zeggen: dat klopt niet.”

De Truiense gemeenteraad stemt unaniem dat Heeren de deontologische code heeft overtreden. Zowel haar eigen partij als de coalitiepartners N-VA en Open Vld behouden toch het vertrouwen.

Pas na afloop komt naar voren dat Heeren alsnog een stap opzijzet. Vormt dit het sluitstuk van de hele affaire? Heeren wacht de audit van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) af en last zolang een rustpauze in. “Sint-Truiden heeft niks te verbergen. Daarom stel ik mij nu 100 procent ter beschikking voor de audit.”

Bekijk hier alle video’s over de affaire-Veerle Heeren: