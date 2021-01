Van Langenhove vraagt aan Telegram-volgers om proceskosten mee te betalen: “Help ons met goede advocaten deze veldslag te winnen”

Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) roept zijn volgers op Telegram op om proceskosten in de zaak Schild en Vrienden te helpen financieren. Het parket van Oost-Vlaanderen diende een verzoek in om de parlementaire onschendbaarheid van het Kamerlid op te heffen. “Ik heb echter niets te verbergen. Er staat niets strafbaars in het dossier”, klinkt het in een reactie.

Het parket voerde twee jaar lang een gerechtelijk onderzoek naar Van Langenhove voor mogelijke inbreuken op de racismewet, negationismewet en wapenwet. Aanleiding was de ‘Pano’-reportage over jongerenbeweging Schild & Vrienden die in september 2018 werd uitgezonden. Daarin werd getoond hoe in geheime chatgroepen van Schild & Vrienden racistische en antisemitische berichten werden gedeeld.

In juni 2019 werd Van Langenhove officieel in verdenking gesteld. De Schild & Vrienden-oprichter werd vrijgelaten onder voorwaarden en moest onder meer een geleid bezoek volgen aan de Dossinkazerne in Mechelen.

Intussen is het onderzoek afgerond en dringt een rechtszaak zich op. Via Telegram vraagt Van Langenhove een financiële bijdrage aan zijn fans. “Een proces kost in België handenvol geld, zeker aangezien niet alleen mijn naam maar ook die van vele andere jongens en meisjes gezuiverd moet worden”, betoogt Van Langenhove op Telegram. “Zorg ervoor dat wij met goede advocaten deze veldslag kunnen winnen, zodat we mooie projecten als ons mediakanaal en onze bokslessen kunnen verderzetten.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Voor tv-maker Eric Goens gaat hij hiermee meer dan een brug te ver. “Van Langenhove gaat met de bedelstaf rond om zijn proces te financieren. Meneer verdient 80.000 euro per jaar: Hoe hard kun je de schaamte uit de wielen rijden?”

Gewone meerderheid

Voor de raadkamer kan beslissen over de doorverwijzing van Van Langenhove moet de vraag tot opheffing van de parlementaire onschendbaarheid worden voorgelegd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Eerst zal de zaak onderzocht worden door de Commissie Vervolgingen. Dat kan in principe al vanaf volgende week, maar de leden moeten het dossier eerst nog kunnen bestuderen. Na de bespreking van het dossier kan de commissie Van Langenhove horen, waarna ze een aanbeveling kan doen in het parlement. Die moet dan met een gewone meerderheid beslissen over de opheffing van de onschendbaarheid.

“We moeten daar niet naïef in zijn”, zei Van Langenhove daar eerder over in een podcast. “Van zodra die vraag komt, springt elk parlementslid in de auto naar Brussel om mijn onschendbaarheid op te heffen", klonk het in 2019. Van Langenhove leek toen evenwel niet van plan om het zo ver te laten komen: “Van het moment dat het parket zegt over te gaan tot vervolging zal ik zelf mijn onschendbaarheid opheffen. Ik heb geen schrik van het parket, ik sta recht in mijn schoenen.”

Quote Ik kijk er naar uit dat ik eindelijk de kans zal krijgen om mijn naam en die van velen rond mij te zuiveren in de rechtbank Dries Van Langenhove

Van Langenhove: “Er staat niets strafbaars in het dossier”

Van Langenhove zelf heeft de beschuldigingen altijd ontkend. In december zei hij nog te hopen op een buitenvervolgingstelling. Ook vandaag blijft hij daarbij. “Ik verneem dat het parket van Oost-Vlaanderen me alsnog wil proberen vervolgen. Ik heb al gevraagd om mijn ‘parlementaire onschendbaarheid’ op te heffen” zegt hij. “Ik heb namelijk niets te verbergen en bovendien staat er niets strafbaars in het dossier. Ik kijk er naar uit dat ik eindelijk de kans zal krijgen om mijn naam en die van velen rond mij te zuiveren in de rechtbank, waar ik hopelijk - in tegenstelling tot in de media - wel een eerlijke kans zal krijgen.”

Ook voor een aantal andere kernleden van Schild & Vrienden zal de verwijzing naar de correctionele rechtbank gevraagd worden, laat het Parket-Generaal weten. Ook zij worden vervolgd voor diverse inbreuken op de racismewetgeving en inbreuken op de negationismewetgeving.