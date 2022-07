Van Langenhove en zes andere leden van Schild & Vrienden doorverwezen naar correctionele rechtbank, er kan nog beroep aangetekend worden

Het parket Oost-Vlaanderen was een strafonderzoek gestart naar aanleiding van een "Pano"-reportage op 5 september 2018. De leden van Schild & Vrienden werden in verdenking gesteld van onder meer inbreuken op de racismewet én het verspreiden van denkbeelden op grond van rassensuperioriteit of rassenhaat in groepsverband, die onder meer door memes in gesloten chatgroepen werden gedeeld. In juni 2019 werd Dries Van Langenhove officieel in verdenking gesteld. De Schild & Vrienden-oprichter werd vrijgelaten onder voorwaarden en moest onder meer een geleid bezoek volgen aan de Kazerne Dossin in Mechelen.