Van Langenhove en acht andere leden Schild & Vrienden riskeren vervolging voor racisme

Aanleiding is een ‘Pano’-reportage op Eén uit 2018. Daarin was te zien hoe in chatgroepen racistische en antisemitische berichten gedeeld werden. Na de spraakmakende uitzending stelde het parket een onderzoek in.

In juni 2019 werd Van Langenhove officieel in verdenking gesteld wegens mogelijke inbreuken op de antiracismewet, de negationismewet en de wapenwet. De Schild & Vrienden-oprichter werd vrijgelaten onder voorwaarden, hij moest onder meer wel een begeleid bezoek volgen aan de Dossinkazerne in Mechelen.

“Ik heb niets te verbergen, er staat niets strafbaar in het dossier”, verklaarde Van Langenhove drie weken geleden. “Eindelijk zal ik de kans krijgen om mijn naam en die van velen rond mij te zuiveren in de rechtbank. Hopelijk krijg ik daar - in tegenstelling tot in de media - wel een eerlijke kans.”