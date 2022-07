Van Langenhove en 6 andere leden van Schild & Vrienden doorverwezen naar rechtbank: “Ik kijk uit naar het proces, waar we gaan voor de vrijspraak"

De raadkamer in Gent heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak rond Schild & Vrienden. Van Langenhove en zes andere leden zijn doorverwezen naar correctionele rechtbank. Vijf andere hebben een opschorting gekregen en moeten dus niet naar de rechtbank. Er kan nog beroep aangetekend worden. “We worden doorverwezen naar de rechtbank voor slechts enkele van de vele feiten waarvan we jarenlang valselijk werden beschuldigd. Ik kijk uit naar het proces, waar we gaan voor de volledige vrijspraak", reageert Van Langenhove bij VTM NIEUWS.

Het parket Oost-Vlaanderen was een strafonderzoek gestart naar aanleiding van een "Pano"-reportage op 5 september 2018. De leden van Schild & Vrienden werden in verdenking gesteld van onder meer inbreuken op de racismewet én het verspreiden van denkbeelden op grond van rassensuperioriteit of rassenhaat in groepsverband, die onder meer door memes in gesloten chatgroepen werden gedeeld. In juni 2019 werd Dries Van Langenhove officieel in verdenking gesteld. De Schild & Vrienden-oprichter werd vrijgelaten onder voorwaarden en moest onder meer een geleid bezoek volgen aan de Kazerne Dossin in Mechelen.

Een aantal burgerlijke partijen willen dat de leden ook doorverwezen worden wegens inbreuk op de negationismewet. Uit onderzoek bleek namelijk dat in besloten groepen van Schild & Vrienden spotprenten werden gedeeld en grappen werden gemaakt over de gaskamers en verbrandingsovens in de concentratiekampen. Van Langenhove werd verwezen voor inbreuken op de racismewetgeving en op de wapenwetgeving, maar hij werd buiten vervolging gesteld voor negationisme. Er kan nog beroep aangetekend worden tegen de beslissing van de raadkamer. Als er beroep aangetekend wordt, moet de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling zich nog over de zaak uitspreken.

Van Langenhove en zes andere leden worden, vijf jaar na de “Pano”-reportage, verwezen naar de correctionele rechtbank en dat het proces zal na het gerechtelijke verlof ingeleid worden, dat heeft de raadkamer in Gent beslist. Vijf andere leden hebben een opschorting gekregen en moeten dus niet naar de rechtbank. Er kan wel nog beroep aangetekend worden voor deze beslissing.

Parlementaire onschendbaarheid

De plenaire vergadering van de Kamer heeft in maart 2021 de parlementaire onschendbaarheid van Van Langenhove opgeheven. Het parlementslid zelf heeft de beschuldigingen altijd ontkend en zegt dat hij hoopt op een buitenvervolgingstelling in het dossier rond Schild & Vrienden. Zijn advocaat Hans Rieder betwistte de tenlasteleggingen voor de raadkamer en voerde een reeks procedurele elementen aan.

De meeste andere verdachten vroegen de buitenvervolgingstelling, omdat ze menen dat er geen strafbare feiten waren, maar ondergeschikt werd ook de opschorting van de uitspraak gevraagd aan de raadkamer. Dat zou betekenen dat ze niet voor de correctionele rechtbank zouden moeten verschijnen. Vijf van hen hebben die opschorting nu ook gekregen.

Mogelijke straf

De leden van Schild & Vrienden riskeren gevangenisstraffen van acht dagen tot een jaar. Ook riskeren ze geldboetes die kunnen oplopen tot 40.000 euro. Voor het verkopen van wapens, zoals het verboden middel pepperspray dat Van Langenhove verkocht zou hebben via het internet, kan de gevangenisstraf oplopen tot vijf jaar en komt er nog een geldboete van 800 tot 200.000 euro bij. Mogelijks zouden de veroordeelden ook ontzet kunnen worden uit hun rechten om een openbare ambt te vervullen, wat voor Van Langenhove het einde van zijn politieke toekomst zou betekenen.

Op Twitter verklaarde Van Langenhove vrijdagmorgen dat hij geen schuld draagt aan het lang aanslepen van de zaak. “Eerste reden is het gigantisch grote en lange onderzoek à charge. Parket haalde álle grote middelen boven. 20 huiszoekingen. 50 verhoren. Ontelbare inbeslagnames. Bizar genoeg had ik al twee huiszoekingen gehad en moest ik tien maanden wachten voor ik de eerste keer werd gehoord.” En verder: “De reden waarom het zo lang heeft geduurd, is wellicht omdat ze niets vonden van bewijs voor de grove aanklachten tegen ons, en/of omdat ze het hele proces willen rekken tot 2024.”

“Ik stel vast dat het politiek gekleurd onderzoek van het parket nu al in duigen valt, nog voor de start van het proces”, reageert Van Langenhove na de uitspraak. “De Raadkamer volgt het advies van het parket niet om alle twaalf te vervolgen. Dat is uitzonderlijk. De politieke heksenjacht, die al vier jaar duurt, stopt nu voor vijf van de twaalf inverdenkinggestelden. Bovendien worden we doorverwezen naar de rechtbank voor slechts enkele van de vele feiten waarvan we jarenlang valselijk werden beschuldigd.” Van Langenhove gaat voor de vrijspraak in dit “politiek proces”. “Ik kijk uit naar het proces, waar we gaan voor de vrijspraak voor de overige zeven”, zegt hij.

Opschorting

“Voor de vijf personen die de gunst van de opschorting kregen, zijn de feiten bewezen verklaard, maar de raadkamer oordeelt dat ze niet voor de rechtbank moeten verschijnen.” Dat zegt Toon Deschepper, de advocaat van burgerlijke partij Henri Heimans. “Ik denk dat de raadkamer van oordeel is dat het disproportioneel is om ze mee te sleuren in een groot mediaproces, terwijl het voor sommige over een eenmalige stommiteit gaat.”

“De raadkamer houdt rekening met veel factoren”, zegt Deschepper. “Hoeveel berichten zijn er gepost, was er een meelopersmentaliteit? Sommige van die inverdenkinggestelden waren heel jong en zitten nu in een andere fase van hun leven. (..) De raadkamer kiest er voor om het proces te beperken tot de mensen die een belangrijke rol gespeeld hebben.”

