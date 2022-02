Van januari tot september vorig jaar 67 gevallen van grensoverschrijdend gedrag op De Lijn

Minister Peeters kreeg in de commissie vragen van Stijn Bex (Groen), Els Robeyns (Vooruit) en Mieke Schauvliege (Groen) over de veiligheid op het openbaar vervoer. Uit haar antwoord bleek dat De Lijn van januari tot en met september van vorig jaar 67 gevallen van grensoverschrijdend gedrag registreerde. Recentere cijfers zijn er nog niet en ook een opsplitsing naar provincie is niet beschikbaar. Ter vergelijking: in 2020 ging het in totaal om 107 meldingen, in 2019 werden er 90 opgetekend.