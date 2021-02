Van ingenieurs tot magazijniers: Defensie zoekt 2.500 militairen

Antwerpen Het Huis moet dringend nieuwe vrijwilli­gers vinden: “Veel begelei­ders haakten af door de coronacri­sis”

De coronacrisis heeft ook Het Huis op het Kiel niet gespaard. "We hebben snel nieuw bloed nodig omdat een aantal trouwe medewerkers door leeftijd of familiale problemen hebben afgehaakt", zegt coördinator en oprichtster Rita Hey. Het Huis is een organisatie die kinderen van probleemgezinnen de kans geeft om op 'neutraal' terrein hun ouders of grootouders te blijven zien.