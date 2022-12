Van honden die baantjes trekken tot doorbraak in alzheimeronderzoek: 22 keer goed nieuws uit ‘22

Bommen in Oekraïne en ontploffende energieprijzen domineerden het nieuws in 2022. Maar er vielen het voorbije jaar gelukkig ook opbeurende verhalen en heuglijke feiten te melden. Wij maakten voor u een selectie: van de ongekende doorbraak in het alzheimeronderzoek tot de tiende verjaardag van een West-Vlaamse schildpad met twee koppen.

Recordaantal nieuwe jobs

Economen zullen 2022 niet meteen boekstaven als een grand cru, maar voor de jobgroei was het een topjaar. Ondanks de crisis werden in ons land 100.000 nieuwe banen gecreëerd, het hoogste aantal in zeventig jaar en 10.000 meer dan vorig jaar, toen ook al een record.

Volgens de Nationale Bank van België hebben we dit goede nieuws vooral te danken aan de eerste zes maanden van 2022 waarin de economie ondanks de oorlog en de inflatie nog uit­stekend draaide. Maar ook structureel is er iets veranderd: we consumeren meer diensten dan vroeger en die zijn arbeidsintensiever.

Oekraïense Amelia verrast door cast van Frozen

Haar ogen poppen bijna uit hun kassen. De verrassing kan niet groter zijn voor Amelia Anisovych wanneer ze plots Anna en Elsa uit Frozen voor zich ziet staan.

Volledig scherm Amelia geniet duidelijk van de verrassing: plots kreeg ze op het podium het gezelschap van Elsa en Anna uit Frozen. © Getty Images for The National Lo

Een filmpje van het achtjarige Oekraïense meisje waarop ze vanuit een Oekraïense schuilkelder ‘Let It Go’ zong, ging in maart de hele wereld rond. Vorige week mocht ze het nummer nog eens brengen, maar dan op het podium van de OVO Arena in Londen tijdens de opnames van de oudejaarsavondspecial van de Britse zender ITV1. Toen Samantha Barks en Emily Lane, de musical-actrices die Elsa en Anna spelen in de Londense West End, het podium opwandelden, kon Amelia haar opwinding niet bedwingen. Een mooi moment voor een kind dat de gruwelen van de oorlog aan den lijve meemaakte. Samen met haar familie schuilde Amelia een tijdje in een bunker in Kiev, alvorens zij, haar 15-jarige broer en hun grootmoeder het land konden ontvluchten.

Eindelijk zicht op behandeling alzheimer

Een grote doorbraak in de strijd tegen alzheimer: het experimentele geneesmiddel Lecanemab, ontwikkeld door het Amerikaanse Biogen en het Japanse Eisai, remt de opmars van de ziekte. Dat is gebleken na een onderzoek bij 1.795 patiënten van over de hele wereld. Het medicijn vertraagt de cognitieve achteruitgang door alzheimer in een vroeg stadium na 18 maanden met 27 procent. Experts stellen dat er op korte termijn geen wonderen verwacht mogen worden van Lecanemab, maar het is wel de eerste keer dat er uitzicht is op een behandeling van alzheimer. Hoopgevend nieuws in een jaar waarin bleek dat dementie in ons land de belangrijkste doodsoorzaak is geworden, goed voor ongeveer 10 procent van alle overlijdens.

Schildpad met twee koppen wordt 10 jaar

Volledig scherm Kianga, de schildpad met twee koppen van Rony Ryckoort uit Wielsbeke. © RV

De wereld hield niet bepaald zijn adem in, maar toch was ook dit prachtig nieuws: in mei vierde Kianga, een uiterst zeldzame tweekoppige schildpad, zijn tiende verjaardag. En hoewel schildpadden heel oud kunnen worden, had baasje Rony Ryckoort (65) uit Wielsbeke nooit gedacht dat dit uitzonderlijke exemplaar - er zijn er maar enkele op de hele wereld - zo lang zou overleven. “Al bij de geboorte waren er problemen met hun voeding”, aldus de man die steevast in het meervoud spreekt over zijn schildpad. “Ook zijn ze een keer belaagd geweest door hun vader, die veel groter is. Op een bepaald moment hebben ze kleine beukenblokjes, die werden gebruikt als bodembedekker, opgegeten. Dat verstopte hun darmen en dat bleek bijna fataal.” Maar telkens overleefden ‘ze’ het en in mei vierden ‘ze’ dus hun eerste verjaardag met dubbele cijfers. Hiep hiep!

Plant zo groot als Antwerpen ontdekt

Eind mei maakten onderzoekers van de Universiteit van West-Australië bekend dat ze de grootste plant ter wereld hadden ontdekt. Het gaat over een uitgestrekt zeegrasveld van maar liefst 200 vierkante kilometer, de oppervlakte van Antwerpen. De plant ontstond zo’n 4.500 jaar geleden uit één enkel zaadje en bevindt zich nabij Shark Bay, 800 km ten noorden van Perth.

Volledig scherm Een klein stukje van het uitgestrekte zeegrasveld aan de westkust van Australië, officieel 'de grootste plant ter wereld'. © AP

Zeegras kan zichzelf, zoals vele andere plantensoorten, klonen en maakt dus steeds identieke kopieën van zichzelf. De plantensoort groeit normaal gezien aan hetzelfde tempo als een grasveld op land, zo’n 35 centimeter per jaar.

Goedkoop vaccin tegen baarmoederhalskanker

“Geen zieke cel meer te bespeuren”, liet Ann Van den Broeck (46) net voor aanvang van de feestdagen weten. Heuglijk nieuws voor de musicalactrice want in augustus vertelde ze nog dat ze aan borstkanker leed.

Volledig scherm Ann Van den Broeck op een foto uit september, toen ze haar eerste chemo kreeg. De behandeling sloeg aan want vorige week meldde ze: 'Geen zieke cel meer te bespeuren'. © Instagram

Van het individu naar de wereld: want hoewel kanker nog steeds veel slachtoffers maakt, was er in 2022 toch ook bemoedigend nieuws. Niet alleen daalde het aantal gevallen in Europa, de Verenigde Staten, Canada en Japan, Rwanda kondigde ook aan dat het goed op weg is om het eerste land op aarde te worden zonder baarmoederhalskanker. Dat zou het danken aan een intensief opsporings- en vaccinatieprogramma. Het Indische SII, ‘s werelds grootste vaccinfabriek, liet in september trouwens weten dat het volgend jaar een goedkoop vaccin (minder dan 5 euro per dosis) op de markt brengt tegen HPV, een virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken.

Frans (95) en Maria (82) trouwen op gevorderde leeftijd

Volledig scherm Frans en Maria op hun trouwdag: “Het huwelijk geeft rust in de laatste jaren van ons leven.” © Pieter-Jan Vanstockstraeten / Photonews

Liefde kent geen leeftijd. In april gaven Frans en Maria elkaar het jawoord in het gemeentehuis van Heist-op-den-Berg. Het koppel wilde er eigenlijk geen groot spel van maken, maar gezien hun gevorderde leeftijd stond hun stoep toch vol journalisten die dag. “Het was zo’n schone dag”, zei Maria na de erg sobere plechtigheid - geen boeket, geen ringen, geen getuigen, geen wit kleed. “Mijn zoon trouwt in de zomer. En dus bedacht ik mij: waarom trouwen wij niet? Ik had daar nooit eerder bij stilgestaan, anders waren we wel eerder getrouwd in de meer dan acht jaar dat we samen zijn. Maar we zijn toch al 24 uur op 24 bij mekaar en ik verzorg hem. Door te trouwen, zijn we ook op papier familie en heeft mijn zoon tenminste een stiefvader. Alleen dat al geeft rust in de laatste jaren van ons leven.”

Eigenaar schenkt miljardenbedrijf aan ‘planeet Aarde’

Volledig scherm Yvon Chouinard: “De enige aandeelhouder van mijn bedrijf is vanaf nu de aarde.” © RV

“Hey vrienden, we hebben zonet ons bedrijf geschonken aan de planeet Aarde”. Zo begon in september één van de opmerkelijkste tweets van het jaar. Yvon Chouinard (83), oprichter en grote baas van outdoormerk Patagonia, legde daarin uit dat hij zijn miljardenbedrijf had overgemaakt aan een stichting en dat vanaf nu alle opbrengsten, die niet geherinvesteerd worden in de onderneming, naar de strijd tegen de klimaatverandering zouden gaan. Naar schatting zo’n 100 miljoen euro per jaar. “De aarde is nu onze enige aandeelhouder. Want als we enige hoop hebben op een bloeiende planeet over 50 jaar, laat staan een bloeiend bedrijf, zullen we allemaal moeten doen wat we kunnen met de middelen die we hebben. Ondanks de enorme omvang van de aarde, zijn de hulpbronnen ervan niet oneindig, en het is duidelijk dat we haar grenzen hebben overschreden. Maar ze is ook veerkrachtig. We kunnen onze planeet redden als we ons ervoor inzetten.”

Pijnlijke Afrikaanse wormziekte zo goed als uitgeroeid

De Guineawormziekte wordt zo goed als zeker de eerste parasitaire aandoening die volledig uitgeroeid wordt. In 2022 werden namelijk nog slechts 9 gevallen gerapporteerd in 2 landen (Tsjaad en Ethiopië) terwijl het in 1986 nog ging om 3,5 miljoen patiënten in 21 verschillende Afrikaanse landen. De wereld heeft dit vooral te danken aan de inspanningen van het Amerikaanse Carter Center.

Volledig scherm © James Gathany/CDC

Nog hoopgevend medisch nieuws voor Afrika: wetenschappers van de universiteit van Oxford ontwikkelden een nieuw malariavaccin dat voor 80% beschermt tegen de Anopheles-mug, ‘s werelds dodelijkste dier. Er zijn al meteen 100 miljoen dosissen van geproduceerd en verwacht wordt dat hierdoor op middellange termijn geen enkel kind nog zal sterven van een steek van de malariamug.

Geen klachten over Tomorrowland in wzc Den Beuk, integendeel

Na twee jaar coronapauze kwam de wereld eindelijk weer feesten in de Schorre in Boom. Omdat het zo lang geleden was, vond Tomorrowland drie weekends na elkaar plaats, goed voor 600.000 bezoekers. Dan kan er links en rechts al wel eens gemor te horen vallen bij mensen in de directe omgeving van het festival, zure uitingen van het NIMBY-syndroom (Not In My Backyard). Maar bij de naburige bewoners van woonzorgcentrum Den Beuk noteerde onze reporter enkel tegenovergestelde reacties: de oudjes genoten met volle teugen van de kleurrijke ‘begankenis’: “Je ziet hier wat passeren, hoor. Hoe zal ik het omschrijven? Sommige mensen dragen veel kleren, andere mensen dragen er wat minder.”

Volledig scherm Frans monstert vanuit zijn kamer in wzc Den Beuk in Boom de 'people of Tomorrow'. © Tessa Kraan

Frans (94) haalde zelfs zijn verrekijker boven om het allemaal - vanop een afstand maar in detail - te monsteren: “Als ik een jaar of 20 zou zijn, zou ik zeker ook naar Tomorrowland gaan. In mijn jonge jaren ben ik veel uitgegaan en heb ik graag achter de meisjes gelopen. Als je geen plezier mag maken, wat doe je dan op deze wereld?”

Steeds minder landmijnen (behalve in Oekraïne)

Er gaat geen dag voorbij of in Oekraïne valt een slachtoffer door een achtergelaten Russische landmijn. President Zelensky vroeg onlangs nog internationale hulp bij het opruimen van de springtuigen. Het goede nieuws is dat die expertise alvast aanwezig is. Twee van de landen die de meeste landmijnen hebben op hun grondgebied, konden het voorbije jaar een enorme vooruitgang aankondigen. Angola liet weten dat 1 miljoen vierkante kilometer landmijnvrij is gemaakt sinds het einde van de burgeroorlog, in april exact 20 jaar geleden. In Cambodja worden al 30 jaar mijnen geruimd: 9 miljoen mensen leven nu op veilig land, het aantal jaarlijkse doden zakte er van 4.320 in 1996 naar minder dan 100 vorig jaar.

Baby Pia is nu een ‘tetterkont’

In september 2019 stond de wereldpers in Wilrijk om verslag uit te brengen van een ongeziene solidariteitsactie voor ‘baby Pia’. 1 op 10 Belgen doneerde via sms voor het levensreddende, maar toen nog niet terugbetaalde medicijn Zolgensma. Kostprijs: 1,9 miljoen euro en het enige dat écht werkte tegen haar spierziekte SMA.

Volledig scherm Rechts 'baby' Pia, links 'kleuter' Pia. Drie jaar na de solidariteitsactie stelt het meisje het goed. © RR

En kijk, drie jaar later is Pia geen baby meer maar een slimme, gezonde kleuter van 4 jaar, dubbel zo oud als haar oorspronkelijke levensverwachting. “Je kan je geen enthousiaster, vrolijker kind voorstellen”, aldus Pia’s mama Ellen. “Een onstuitbare tetterkont. Haar bebbel staat geen seconde stil. En zeggen dat we vreesden dat ze nooit zou kunnen praten, zoals wel meer kindjes met haar ziekte.”

Ook fysiek gaat het goed. “Pia blijft vooruitgang boeken. Ze zit natuurlijk in een rolstoel en kan niet kruipen, stappen of rechtstaan, maar haar fijne motoriek en haar kracht worden steeds beter. Pia zou nooit met een schaar kunnen knippen, dachten we, maar nu knipt ze dat de stukken eraf vliegen. Ze kan spaghetti eten als een Italiaan en ook haar pengreep is goed. Dat was voor ons belangrijk: ze is cognitief helemaal mee en ze zal kunnen schrijven.”

Comeback van iconische dieren: tijger en condor

2022 was volgens de Chinese dierenriem het Jaar van de Tijger. Of het in de sterren geschreven stond, weten we niet, maar er was eindelijk ook goed nieuws over deze bedreigde diersoort. Het WWF liet in een rapport weten dat voor het eerst in 100 jaar de neerwaartse trend omgebogen is: dat er dus eindelijk weer méér tijgers in het wild leven dan enkele jaren geleden. Eén voorbeeldje: op de Russische taiga liepen er tien jaar geleden nog 390 rond, vandaag zouden er dat al 750 zijn.

Volledig scherm Een Siberische tijger. © BR/Interspot Film GmbH/Franz Haf

Volledig scherm De Californische condor. © Wikimedia Commons/Scott Frier

Een gelijkaardig, positief verhaal in Californië waar de condor - een vogel die we vooral met Zuid-Amerika associëren, maar dat gaat dan om de Andescondor - opnieuw in steeds grotere aantallen door de lucht zweeft. In 1986 werden de laatste zes (!) exemplaren gevangen in een ultieme poging om de soort te redden - in het wild zouden ze sowieso uitsterven. Goed 35 jaar later blijkt het kweekplan vanuit gevangenschap gewerkt te hebben: vandaag vliegen er alweer 537 Californische condors door het zwerk.

Met uitsterven bedreigd: de doodstraf

De Donald Trumps van deze wereld zullen er niet meteen op klinken, maar voor tegenstanders van de doodstraf was 2022 geen slecht jaar. Ze werd namelijk afgeschaft in vijf landen: Zambia, Maleisië, Papoea-Nieuw-Guinea, Equatoriaal Guinea en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Wereldwijd staat de doodstraf nu in meer dan 70% van alle landen niet langer in het strafwetboek of wordt ze niet toegepast.

Gelukzalige geboortes

Als u zich op vanavond (donderdag 29/12) tijdens Vrede Op Aarde (Eén) afvraagt waarom Philippe Geubels en niet Sven De Leijer het eindejaarsprogramma aan elkaar praat: laatstgenoemde werd papa tijdens de opnames en liet verstek gaan voor die ene aflevering om de geboorte van Leo De Leijer mee te maken. Vorig jaar nog verloren de presentator en zijn partner hun ongeboren zoontje, Bob. “Verdriet is heel aanwezig in ons leven”, zei hij daar onlangs over in een interview.

Volledig scherm Papa Kris Verstraeten, mama Mandy Storms en baby Vinz die geboren werd tijdens storm Eunice. © Marc Aerts

En hoewel doorgaans elke geboorte een bron van gelukzaligheid is voor de ouders, zijn er ook mama’s en papa’s voor wie de gebeurtenis ‘door omstandigheden’ next level shit is. Zo werd in februari in Heist-op-den-Berg Vinz Verstraeten geboren tijdens de doortocht van Eunice, één van de zwaarste stormen die ons land ooit heeft gekend. De bevalling verliep noodgedwongen in de badkamer van mama Mandy - jawel - Storms en papa Kris Verstraeten. Omdat de hulpdiensten niet bereikbaar waren - die hadden hun handen vol met de slachtoffers van de storm - contacteerde een overbuur zijn collega’s bij de lokale politie. Die escorteerden moeder en kind uiteindelijk naar het ziekenhuis.

‘Levensreddende’ gele doos breekt door

Volledig scherm De gele doos moet in de koelkast bewaard worden zodat hulpverleners ze meteen vinden als ze ter plaatse komen. © Stad Aarschot

Het concept is niet nieuw, maar 2022 was wel het jaar van de doorbraak voor de gele doos. Dat is een brooddoos die 65-plussers in de koelkast bewaren en waarin een boekje zit met hun persoonlijke gegevens, contactpersonen en medische achtergrond. Potentieel levensreddend wanneer hulpdiensten ter plaatse moeten komen, vaak momenten waarop elke seconde belangrijk is. In Gent alleen al werden er begin dit jaar 10.000 afgehaald, terwijl 40.000 inwoners een uitnodiging hadden ontvangen.

Origineel afscheid van oud zwembad: beestjes trekken baantjes

Volledig scherm Op de laatste dag voor de renovatiewerken mochten honden baantjes trekken in zwembad Ieperman in Wilrijk. © Tessa Kraan

Een bordercollie die van de glijbaan in het peuterbadje plonst, een maltezer die baantjes trekt in het grote bad: schitterende beelden waren het begin dit jaar toen op de allerlaatste openingsdag van het zwembad van Aartselaar niet de baasjes maar de beestjes mochten komen zwemmen. In Wilrijk vonden ze het zo’n goed idee dat ze het enkele maanden later kopieerden vlak voor zwembad Ieperman dicht ging voor een grondige renovatie.

Jonge landgenoot wint uitvindersprijs

In juni won onze landgenoot Victor Dewulf (25) de Europese ‘Young Inventors Prize’. Samen met zijn Britse partner Peter Hedley (27) ontwikkelde de jonge Belgische ingenieur een robotarm die op basis van artificiële intelligentie afval automatisch herkent en sorteert.

Volledig scherm Victor Dewulf (l.) en Peter Hedley bij hun robotarm die op basis van artificiële intelligentie afval automatisch herkent en sorteert. © BENNY BENNY BENNY

De wereldbevolking zorgt jaarlijks voor twee miljard ton aan huishoudelijk afval. Een groot deel daarvan (in België: 40 procent) wordt gestort of verbrand, vaak met grote impact op milieu en klimaat. Om dat percentage te verlagen, is het cruciaal om plastiek en ander waardevol afval te scheiden van de rest. Momenteel gebeurt dat vaak nog manueel: duur én bijzonder ongezond werk. De robotarm van Dewulf en Hedley moet hiervoor in de toekomst een oplossing bieden. De uitvinding werd al verkocht aan afvalgiganten in Frankrijk en Engeland.

Onze Natuur: een onverwachte kaskraker

Volledig scherm In Onze Natuur leveren twee mannetjes vliegende herten een gevecht op leven en dood voor de aandacht van een vrouwtje. © Onze Natuur

Dat Zillion veel volk naar de cinema zou lokken, viel te verwachten. Maar dat ook ‘Onze Natuur’ een kaskraker werd, was minder evident. Het succes van de eerste, grote Belgische natuurdocumentaire - nu al meer dan 250.000 bezoekers - is bovendien niet alleen een opsteker voor de bioscoopuitbaters, ook de natuur zelf vaart er wel bij. Met een deel van de opbrengst, een goeie 80.000 euro, wordt het leefgebied van het vliegend hert uitgebreid en beschermd. Zo is de cirkel rond want deze iconische kever vertolkt een glansrol in de openingsbeelden van de film.

Brandweerman laat eendjes oversteken op A12

Volledig scherm De A12 oversteken is geen sinecure, zeker niet voor een moedereend met elf pluizenbolletjes. Gelukkig kreeg deze familie hulp van de brandweer. © MDR

Beroepscynici, gelieve niet verder te lezen. Want volgend bericht is zo zeemzoet dat het bij negativo’s wel eens tot de zuurste aller oprispingen zou kunnen leiden. Het gebeurde allemaal op een zonnige namiddag in april. Een ploeg van Brandweer Zone Rivierenland was druk bezig met het reinigen van het wegdek op de Boomsesteenweg in Aartselaar toen één van de spuitgasten een moedereend opmerkte met wel 11 kuikentjes, in het midden van de A12... Meteen schoot de brandweerman te hulp. Hij stak zijn rechterarm kordaat in de lucht, liet het verkeer stoppen en zorgde er zo voor dat de fiere mama en haar pluizenbolletjes veilig en wel de overzijde van het asfalt konden bereiken.

Groenere benzine door gezondere biertjes

Volledig scherm Renzo De Roose van Alco Bio Fuel, het Gentse bedrijf dat bio-ethanol puurt uit restproduct van bierbrouwers. © Wannes Nimmegeers

Recyclage voor gevorderden: telkens als u een alcoholvrij biertje nuttigt, laat u ook een wagen op groene benzine rijden. Kort door de bocht, maar toch. Renzo De Roose van het Gentse Alco Bio Fuel legt uit: “Enkele jaren geleden is de manier waarop alcoholvrij bier wordt gemaakt, sterk veranderd. Vroeger werd het brouwproces vroegtijdig stopgezet, nu wordt eerst ‘gewoon bier’ gebrouwen en wordt de alcohol er daarna uitgehaald. Wij zuiveren dat restproduct en verkopen de 100% bio-ethanol - de productie van 85 blikjes Jupiler 0,0 levert 1 liter pure ethanol op - aan brandstofbedrijven die het vervolgens verwerken in hun benzine. Het is immers al enkele jaren verplicht om 5% of 10% biobrandstof te mengen in ‘fossiele’ benzine, dat vermindert de CO2-uitstoot.” Kortom, gezondere biertjes zorgen voor groenere benzine.

Cijfertjesgeluk in Olmen

Dit stukje bevat weinig woorden, maar des te meer cijfers. Verdere uitleg overbodig.

12 – 20 – 25 – 26 – 27 en de sterren 8 en 12

142.920.912,50 euro(millions) in totaal

165 winnaars (op een bevolking van 4.000 zielen)

866.187,50 euro per winnend lotje

Volledig scherm Wim van krantenwinkel De Pershoek in Olmen waar het winnende lotje werd gevalideerd. Of hij zelf één van de 165 gelukkigen is, laat hij in het midden. © Photo News