Van Hilde ‘Barbie’ Crevits tot Willy ‘Ken’ Sommers: met deze app kan iedereen eruitzien als de wereldberoemde poppen

Dat is een uiterst amusante webapplicatie, die met behulp van artificiële intelligentie in enkele seconden een foto transformeert tot een Barbie (of Ken) die verdacht veel op u gelijkt. Althans wat de gelaatstrekken betreft, want de onnatuurlijk slanke wespentaille is standaard en de kapsels zijn zonder uitzondering weelderig, ook als u met wat overgewicht of kalend door het leven gaat.