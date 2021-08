Van het vaccinatiekneusje naar de wereldtop: “Vrijwilligers zijn de echte helden van ons succes”

Voortvluch­ti­ge Belg opgepakt in Mayotte

4 augustus Een Belg die in 2013 veroordeeld werd tot acht jaar cel voor slagen en verwondingen met de dood tot gevolg is gisteren in het Franse overzees departement Mayotte, een eiland in de Indische Oceaan, opgepakt. De man had zijn vrouw gewurgd en keerde eind vorig jaar niet terug naar zijn cel. Samen met zijn nieuwe vriendin had de 44-jarige man zijn toevlucht gezocht op het Franse eiland.