Van het Lam Gods over Ons Kookboek tot Rock Werchter: Vlaamse Canon is klaar en telt zeker 300 pagina’s

De 60 vensters van de Canon van Vlaanderen

1. Een plek in de wereld

2. Neanderthalers in de Maasvallei. De oudste sporen van menselijke bewoning

3. De nederzetting van Rosmeer. De eerste landbouwers

4. Kelten op de Kemmelberg. Keltische centralisatie van macht

5. Tongeren, Romeinse stad. Romanisering van de Lage Landen

6. Karel de Grote. De Franken

7. Hebban olla vogala. Sporen van het oudste Nederlands

8. De windmolen van Wormhout. Vernieuwing in de landbouw

9. De verdwenen Zwinhavens. Brugge, verbonden met de zee

10. Steden op de kaart van Al-Idrisi. Contacten met de moslimwereld

11. Begijnhoven. Vrouwen verenigen zich

12. Reynaert de vos. Literatuur in de volkstaal

13. 1302. Sociale revoluties in de steden van Vlaanderen en Brabant

14. Het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck. De middeleeuwse beeldtaal

15. De slag bij Gavere. De Bourgondiërs

16. Het Ros Beiaard van Dendermonde. Processies en ommegangen

17. Het Mechels Koorboek. Polyfone muziek in de Lage Landen

18. Erasmus. Het humanisme

19. Pedro de Gante. Europeanen in een ‘Nieuwe Wereld’

20. Dulle Griet. Pieter Bruegel de Oude en de renaissance

21. De Beeldenstorm. Burgeroorlog in de Nederlanden

22. Simon Stevin. De blik van de wetenschap

23. Cathelyne Van den Bulcke. Heksenprocessen in Europa

24. Aanbidding door de koningen. Rubens en de barok

25. Het bombardement van Brussel. Oorlogen in de Spaans-Habsburgse Nederlanden

26. Keizerin Maria Theresia. Verlichting in Europa

27. Mule Jenny. De komst van machines en fabrieken

28. Het wetboek van Napoleon. De Franse tijd

29. Een liberale grondwet. België onafhankelijk

30. De eerste treinrit. Het spoor ontsluit het land

31. De Leeuw van Vlaenderen. Hendrik Conscience en de Vlaamse beweging

32. De aardappelcrisis. ‘Arm Vlaanderen’

33. De vrijmaking van de Schelde. Antwerpen, poort naar de wereld.

34 Emilie Claeys. De ‘sociale kwestie’ in de 19e eeuw

35. De intrede van Christus in Brussel van James Ensor. Vernieuwing in de beeldende kunst

36. Bloednacht in Leuven. Vechten voor stemrecht

37. Marie Belpaire. Meisjes naar school

38. Drie kraaiende hanen. De Vlaamse beweging en de taalstrijd

39. De Ronde van Vlaanderen. Het land van de koers

40. Paul Panda Farnana. Congo, veroverd en gekoloniseerd

41. Treurend ouderpaar van Käthe Kollwitz. De Eerste Wereldoorlog

42. Multiculturele mijncités. Steenkool in Limburg

43. De jeugdbeweging van Jozef Cardijn. Verzuiling en secularisatie

44. Ons kookboek. Culinaire canons

45. De IJzertoren. De erfenis van de Eerste Wereldoorlog

46. Het drama van Meensel-Kiezegem. De Tweede Wereldoorlog

47. De Dossinkazerne. De Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog

48. Het Sociaal Pact. De sociale zekerheid en de verzorgingsstaat

49. Lintbebouwing. Ruimtelijke ordening in Vlaanderen

50. Paula Sémer. Televisie als venster op de wereld

51. De Oostakkerse gedichten van Hugo Claus. Artistieke vernieuwing na 1945

52. De pil. Seksuele revolutie en vrouwenrechten

53. Le plat pays van Jacques Brel. Franstalige cultuur in Vlaanderen

54. De vastlegging van de taalgrens. België wordt een federale staat

55. Staal in Vlaanderen. Economische groei in de sixties

56 Rock Werchter. Festivalcultuur

57. De euro. Europese integratie

58. Het homohuwelijk. Holebi’s, van discriminatie tot emancipatie

59. Goesting. Een standaardtaal voor Vlaanderen

60. De wereld in Vlaanderen