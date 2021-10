Van het ‘ik wil je neuken’-bericht tot de gelekte VRT-tapes en het spraakmakende interview met zijn echtgenote: alles wat u moet weten over de zaak-Bart De Pauw

VTM NIEUWS Special Faroek: “Psycholo­gen willen aantonen dat alle slachtof­fers van Bart De Pauw getraumati­seerd zijn”

8 oktober Op woensdag 13 oktober start het proces tegen Bart De Pauw echt. Maar liefst negen vrouwen hebben zich burgerlijke partij gesteld tegen de televisiemaker wegens elektronische belaging. Maar waren er niet meer vrouwen? Zullen de bekende actrices getuigen? Waarom is het nu tot een rechtszaak gekomen? En wanneer wordt de uitspraak verwacht? Gerechtsjournalist Faroek Özgünes beantwoordt alle vragen in deze VTM Nieuws Special over de zaak De Pauw: bekijk het hierboven.