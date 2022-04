Van het beschrijven van vagina’s tot vernederende fotoshoots: hiervoor werd kunstenaar Jan Fabre veroordeeld

Eurostar en Thalys onderge­bracht in Brusselse holding

Er is een nieuwe stap gezet in de fusie tussen de hogesnelheidstreinoperatoren Eurostar en Thalys. Er werd een overkoepelende holding gecreëerd, Eurostar Group, zo heeft de Franse spoorwegmaatschappij SNCF vandaag bekendgemaakt. De holding is gevestigd in Brussel en is voor 18,5 procent in handen van de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS, zo bevestigt deze laatste.

13:16