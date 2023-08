Van hekkenklimmen tot een nacht in de cel: zo verliep de ‘inbraakpoging’ van Acid op Tomorrowland. “De hand van zijn vriendin zat volledig onder het bloed”

Elien (35) kreeg nieuwe lever en nier na een onbewuste overdosis paraceta­mol: “Ik was jong en sportief en plots zweefde ik tussen leven en dood”

“Ik wil mensen waarschuwen dat ze goed opletten wanneer ze paracetamol-tabletten gebruiken: neem niet meer pillen dan voorgeschreven en laat zeker voldoende tijd tussen elke pil.” Elien Vandael (35) uit Zonhoven belandde op kerstavond 2010 in het ziekenhuis door leverfalen nadat ze per ongeluk te veel pijnstillers had geslikt. “Ik zweefde tussen leven en dood. Op een gegeven moment heeft het ziekenhuis mijn ouders gebeld om afscheid van me te komen nemen.”