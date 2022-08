Van Heist naar Heist: Rafaelle, Thomas en Otto gingen kleiner wonen aan zee. “Gedaan met kopen en bijhouden”

Zonnebril verloren, geen regenjas of tent kapot? Deze kringloop­win­kel op Pukkelpop helpt je uit de nood

Voor kleine prijsjes wil kringloopwinkel Okazi de festivalgangers op Pukkelpop een handje toesteken met zaken die ze vergeten zijn, of gewoonweg zelf niet wouden meesleuren. In twee winkels, eentje op camping Chill en eentje op camping Relax, staan duizenden tweedehandsspullen te blinken. Daarnaast is een deel van de inboedel achtergelaten spullen van de vorige Pukkelpop-editie in 2019. Het is zo de bedoeling dat de afvalberg na het festival ook wat kleiner wordt.

18 augustus