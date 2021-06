Van Gucht: “Vanuit virologisch standpunt heb je twee prikken nodig, ook om te reizen”

Steven Van Gucht heeft bij HLN LIVE vooruitgeblikt op het Overlegcomité van morgen waar enkele knopen over reizen zullen moeten doorgehakt worden. De versoepelingen van 9 juni ziet hij gunstig tegemoet, al is tot 50 mensen ontvangen in de achtertuin “nog te vroeg”.

De huidige sterke daling van alle coronacijfers verloopt volgens de Sciensano-viroloog “sneller dan initieel ingeschat.” Dit is niet enkel dankzij de vaccinatiecampagne, maar evenzeer door het goed naleven van alle sanitaire regels. Van Gucht verwacht weinig problemen bij de verdere versoepelingen van 9 juni bij de horeca. Ook fitnesszaken en bioscoopzalen mogen dan heropenen. “Het zijn professionele mensen die deze zaken uitbaten. Zij hebben protocollen gekregen die ze nauwgezet zullen volgen.”

Hij maakt zich meer zorgen over de versoepelingen in de privésfeer. Thuis te snel de teugels loslaten kan nefast uitdraaien. “Zonder afstand in de privésfeer te veel mensen uitnodigen kan resulteren in een potentiële broeihaard. Nu 50 mensen uitnodigen in de tuin is nog te vroeg. We moeten niet wanhopen, het zal kunnen, maar pas binnen enkele weken.” Hij ziet liever meer tijd in de uitrol van de versoepelingen thuis. Zo niet sluit hij niet uit dat we qua besmettingen op een plateau belanden of zelfs weer stijgen.

Over de vaccinatie is Van Gucht duidelijk: “Vanuit puur virologisch standpunt heb je twee prikken nodig, ook om te reizen. Eén inenting is maar een halve vaccinatie.” Met twee prikken (los van het tijdelijk opgeschorte Janssen-vaccin, red.) is er meer bescherming tegen varianten zoals de Indiase en de Britse, stelt hij.

Groen of oranje

Reizen in Europa wordt hoe dan ook “een ingewikkelde puzzel”. Te meer omdat elk land andere voorwaarden stelt aan de grens. Wie naar een groen of oranje land binnen Europa wil, kan allicht probleemloos afreizen en terugkeren. Voorwaarde hiervoor is dat het land in kwestie een vergelijkbare corona- en vaccinatiesituatie heeft als ons land.

Voor wie zich in een rood land bevindt en wil terugkeren liggen de kaarten anders. “Dan moet je maximaal inzetten op strenge quarantaine, geen uitzonderingen. Het is de beste garantie om een erg besmettelijke variant buiten te houden. Lichtere maatregelen vertragen enkel het importeren hiervan.” Al is Van Gucht daar realistisch over. “Ons land heeft complexe grenzen die we nooit volledig dicht krijgen.”