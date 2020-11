Van Gucht: “Tweede golf minder dodelijk dan de eerste”

"Deze tweede golf eist opnieuw veel mensenlevens, maar lijkt voorlopig gelukkig wat minder dodelijk dan de eerste golf", aldus Van Gucht. "Grofweg kunnen we stellen dat er in de eerste golf één overlijden was voor elke twee ziekenhuisopnames, en in de tweede golf één overlijden voor elke vier ziekenhuisopnames.”

Dat betekent weliswaar niet dat de kans op overlijden in het ziekenhuis één op vier of één op twee was. Veel overlijdens vinden bijvoorbeeld ook plaats in de woonzorgcentra. Maar de twee indicatoren vergelijken, geeft wel een graadmeter van de intensiteit van de tweede tegenover de eerste golf. "Dan zie je dat verhoudingsgewijs het aantal overlijdens nu een stuk lager ligt dan tegenover de periode maart-april." Verklaringen zijn waarschijnlijk de vooruitgang en opgedane ervaringen bij de behandeling, alsook het lagere aantal overlijdens in de woonzorgcentra.

Met de eerste golf doelt Van Gucht op de periode 10 maart tot 21 juni. De cijfers voor de tweede golf lopen dan van 22 juni tot 17 november.

Van Gucht had het verder ook over het aantal nieuwe besmettingen, dat in de week tot 16 november is uitgekomen op 4.353, een daling met 37 procent. “De cijfers halveren zo om de elf dagen. Dat is minder uitgesproken dan een week geleden, toen er nog een halvering om de zeven dagen was”, aldus Van Gucht. “We zien echter wel dat de besmettingscijfers de laatste dagen opnieuw iets duidelijker dalen, waardoor we hopen dat mogelijk de stabilisatie waarvan we eerder spraken, een tijdelijk fenomeen is geweest.”

