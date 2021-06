Van Gucht roept op om voorzichtig te blijven: “Stijgende cijfers in VK tonen dat trend nog steeds kan keren, ondanks zomer en ondanks vaccinaties”

Viroloog Steven Van Gucht heeft vrijdagmorgen tijdens de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum en Sciensano opgeroepen om nog steeds de nodige voorzichtigheid in te bouwen nu er weer meer kan en mag en de coronacijfers samen met de bevolking steeds meer in een vakantiestemming komen. “De stijgende cijfers in het Verenigd Koninkrijk tonen aan dat de trend nog steeds kan keren, ondanks de zomer en ondanks de vaccinaties”, waarschuwde hij.

“De coronacijfers verkeren nog steeds in een vakantiestemming en zetten hun gunstige pad verder”, zo ving viroloog Steven Van Gucht aan op de persconferentie. “Ook de situatie in de scholen evolueert gunstig, met sterke dalingen van het aantal besmettingen bij zowel leerlingen als het personeel.”

Overtuigende dalingen

Tussen 8 en 14 juni werden concreet gemiddeld 671 coronagevallen per dag vastgesteld in ons land, 43 procent minder dan een week eerder. De besmettingscijfers halveren aan dit tempo om de negen dagen. Op deze manier moet het mogelijk zijn om eind juni een incidentie te bereiken die lager ligt dan 50 gevallen per 100.000 inwoners, waardoor ons land groen zou kleuren op de Europese coronakaart. Deze week kleurde ons land voor het eerst weer oranje op die kaart, na vele maanden rood te zijn geweest.

Ook het aantal ziekenhuisopnames blijft op nationaal vlak overtuigend dalen. Afgelopen week werden er dagelijks gemiddeld 37 patiënten opgenomen (-38 procent). Het aantal opnames halveert aan dit tempo om de tien dagen. Ook de ziekenhuisbezetting kent een snelle daling. Momenteel liggen er nog 555 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis (-32 procent), van wie er 236 intensieve zorg nodig hebben (-22 procent). “Als de daling aanhoudt, zakken we rond midden juli onder de 100 patiënten op intensieve zorg.”

Het aantal overlijdens als gevolg van Covid-19 blijft eveneens afnemen. Gemiddeld sterven er dagelijks nog zeven mensen aan het virus, een daling van 34 procent op weekbasis.

Gevaar nog niet geweken

“De goede trend hebben we te danken aan de vaccinaties, het zomerse weer, maar ook nog steeds aan ons gedrag”, sprak hij. “Met de nodige voorzichtigheid kunnen we deze trend verder aanhouden.”

De viroloog waarschuwde dat, ondanks de positieve daling van de cijfers, het gevaar nog niet geweken is. Van Gucht herinnerde er opnieuw aan dat we momenteel nog in een overgangsfase zitten. “De vaccinatiecampagne schiet weliswaar goed op, maar is nog verre van afgerond. Iets meer dan de helft (51, 2 procent) van alle Belgen heeft een eerste dosis van het vaccin gehad. Bijna een derde (28,9 procent) is volledig gevaccineerd. Dat wil ook zeggen dat nog veel mensen nog steeds niet beschermd zijn of nog onvolledig.”

Beeld uit het vaccinatiecentrum in Flanders Expo in Gent.

Deltavariant

“De stijgende cijfers in het Verenigd Koninkrijk tonen ook aan dat de trend nog steeds kan keren, ondanks de zomer en ondanks de vaccinaties. Het is met andere woorden nog steeds wijs om nog altijd voorzichtig te blijven tijdens bijeenkomsten, feestjes, festivals, sportevenementen en natuurlijk ook bij het reizen.”

Het Verenigd Koninkrijk worstelt momenteel met de zogenaamde Deltavariant, die voor het eerst beschreven werd in India en voorheen ook bekend was als de Indiase variant. Ook bij ons blijft die variant - en de relatieve toename ervan - de voornaamste bron van bezorgdheid. “Deze variant vertegenwoordigde een week geleden 3,9 procent van de besmettingen en dat is de voorbije week gestegen tot 6,1 procent”, aldus Van Gucht.

“Het is mogelijk dat deze variant dominant zal worden in de komende weken”, zei de viroloog, al kan de impact ervan beperkt blijven zolang de algemene besmettingscijfers blijven dalen en de vaccinatiecampagne vooruit blijft gaan. Het aandeel van de Alfa-, Beta- en Gamma-variant blijft voorlopig stabiel.

De Deltavariant is volgens analyses aanzienlijk besmettelijker dan de Alfavariant die eerder in het Verenigd Koninkrijk werd ontdekt. Bovendien zou Delta zich meer dan andere varianten kunnen onttrekken aan de beschermende werking van de vaccins, vooral na één dosis. Wie volledig ingeënt is, is wél heel goed beschermd.

Beeld uit Londen.