Van Gucht: "Reisverbod naar Spanje geen goed idee, probleem wordt enkel verschoven”

“Spanje is voor ons het allergrootste probleem”, zei Molenberghs (UHasselt) vanmorgen bij HLN Live. “Er zijn landen waar de cijfers nog slechter zijn, maar in het oosten van Spanje, waar de costa’s liggen, zijn de cijfers echt zeer slecht. Bovendien gaan er heel veel Belgen naar Spanje, en in de week van 5 tot 11 juli was 7 procent van de mensen die terugkeerden, positief. Dat is een enorm aantal. In die week kwam een derde tot de helft van onze gevallen uit Spanje. Hoe jammer het ook is voor die sector en die mensen, daar kunnen we heel veel epidemiologische winst boeken.”

Viroloog Steven Van Gucht is echter niet meteen voor dat idee gewonnen, zegt hij in een reactie aan onze krant. “Het gevaar op besmettingen heeft niet per se iets met het land te maken dat je bezoekt, of dat nu Spanje, Frankrijk of een ander land is. Ook de rode kleur is op zich niet gevaarlijker dan een groene kleur. Waar het om draait is het type reis, en we weten dat er in Spanje veel feestvakanties plaatsvinden. Er vinden daar bijeenkomsten plaats die wij - om terechte redenen - nog niet toestaan.”

Een reisverbod naar Spanje zou het probleem dus enkel opschuiven. "Als Belgen niet meer op feestvakantie mogen in Spanje, gaan ze wel feesten in Bulgarije of ergens anders. Daarmee verleg je het probleem gewoon naar een ander land, en enkele weken later zit je met dezelfde situatie. En in tussentijd straf je de vakantiegangers die zich wél braaf aan de maatregelen houden in hun vakantieland, zoals ze dat ook in eigen land doen. Het is dan ook veel beter om de controles aan te scherpen en consequent uit te voeren.”