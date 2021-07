Van Gucht: "Pessimistische modellen voorspellen 4de golf”

“Als onze besmettingen blijven stijgen, gaan we dat op een gegeven moment ook merken in de ziekenhuiscijfers, ondanks die hoge vaccinatiegraad. Er zijn nog genoeg mensen nog maar half of niet gevaccineerd zijn, onder wie ook enkele risicopatiënten. Hierdoor is het nog steeds mogelijk dat onze ziekenhuisopnames ook zullen stijgen.”

Lees ook PREMIUM Overlegcomité van vrijdag zal toch niet het laatste zijn: dit staat op de agenda

Zal de situatie controleerbaar blijven?

“Ik denk dat het minder erg zal zijn dan de situatie die we gekend hebben in de winter en in het najaar, maar er zijn modellen die pessimistischer zijn. Sommige modellen tonen een vierde golf aan die even erg is als wat we meegemaakt hebben in de winter en in het najaar. De belangrijkste conclusie is dus om voorzichtig te blijven.”

Hoe zit het met onze kleurencode, nu onze besmettingen opnieuw stijgen?

“België zal vandaag waarschijnlijk opnieuw volledig oranje kleuren. Er wordt niet enkel gekeken naar het aantal besmettingen, maar ook naar het percentage positieve testen. Er wordt geen rekening gehouden met het aantal ziekenhuisopnames, het gaat echt om de circulatie van het virus.”

In welke landen gaat het wel goed, waar gaan we dus best op reis?

“Italië doet het opvallend beter dan landen zoals Spanje of Portugal. De cijfers stijgen daar ook, maar veel minder uitgesproken. Daarnaast heb je ook Duitsland, de cijfers blijven daar laag en stabiel.”

Moeten we volgens u het coronapaspoort op dezelfde manier inzetten als Frankrijk?

“Voor kleine evenementen kan je dat eventueel overwegen, maar voor de horeca ben ik toch niet zo’n voorstander. We zetten beter in op een zo veilig mogelijke organisatie van de horeca: ventilatie, vaste plaatsen, afstand tussen de tafels,... Voor evenementen moeten we kijken naar het risico dat ze met zich meebrengen. Ook moeten we zeer goed beseffen dat een negatieve test als toegangsticket geen garantie is.”