Van Gucht: “Patiënten die tijdens derde golf in ziekenhuis belanden, zijn jonger en kampen vaker met overgewicht”

Viroloog Steven Van Gucht heeft vrijdag op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum en Sciensano een recent overzicht gegeven wat betreft het profiel van coronapatiënten in de ziekenhuizen. “Algemeen kunnen we stellen dat patiënten jonger zijn en vaker kampen met overgewicht”, aldus de viroloog.

Voor het nieuwe patiëntenprofiel werden de cijfers tot 15 april geanalyseerd. “Ze zijn dus nog onvolledig”, duidde Van Gucht. “Gegevens over patiënten komen pas binnen na hun ontslag en daar zit soms twee tot vier weken vertraging op.” Hoe dan ook is er voor de derde golf nu informatie van 7.662 gehospitaliseerde patiënten, waarvan 487 op intensieve zorgen.

“De laatste weken neemt het aantal veertigers en vijftigers het sterkste toe. Zij vertegenwoordigen nu bijna één derde of 31 procent van de opnames. 40 procent van hen heeft geen enkele onderliggende aandoening. Er worden ook verhoudingsgewijs meer patiënten doorverwezen naar intensieve zorgen dan in de eerste en de tweede golf.”

7 jaar jonger dan tijdens de tweede golf

“Sinds 15 februari, en dat is het officiële startpunt van de derde golf, is een derde van de patiënten jonger dan 66 jaar. Dat is 7 jaar jonger dan tijdens de tweede golf en is waarschijnlijk een effect van de vaccinatiecampagne bij de oudste bevolkingsgroepen. Slechts 2 procent van de opnames betreft nog bewoners van een woonzorgcentrum, terwijl dat in de tweede golf ruim 20 procent bedroeg.”

“Wanneer we specifiek inzoomen op intensieve zorgen, dan zien we dat het verschil met de tweede golf kleiner is”, vervolgde de viroloog. “Als we kijken naar de leeftijd van patiënten op intensieve zorgen, dan zien we dat de helft van de patiënten jonger is dan 64 jaar, tegenover 68 jaar in de tweede golf. 50 procent van de patiënten op intensieve zorgen is tussen de 51 en 73 jaar. Het gaat dus vooral om vijftigers en zestigers die op intensieve liggen.”

En ook: “Ongeveer één op vier patiënten wordt doorverwezen naar intensieve zorgen, terwijl dat in de eerste golf één op vijf tot één op zes was. Als we de vergelijking maken met Nederland, zien we dat daar momenteel één op vijf patiënten wordt doorverwezen naar de intensive care.”

Minder onderliggende aandoeningen

“Tijdens de tweede golf leed nog 50 tot 60 procent van de patiënten aan twee of meer aandoeningen, maar sinds half februari – dus in de derde golf – is dat gezakt naar 30 tot 50 procent”, ging Van Gucht verder. “Deze trend is verder dalend.” Hoe dat kan verklaard worden? “Dit heeft waarschijnlijk met de jongere leeftijd van de patiënten te maken. Met het ouder worden neemt immers ook de kans toe op allerlei chronische aandoeningen.”

“De enige aandoening die nu proportioneel vaker lijkt voor te komen bij patiënten is zwaarlijvigheid. We zien een stijging van 10 tot 20 procent zwaarlijvige mensen in de ziekenhuizen over het hele verloop van de pandemie. Die stijging is het meest uitgesproken bij de jongste categorie, de twintig- tot dertigjarigen.”

Overlevingskansen

“Patiënten zijn er nog steeds erg aan toe, maar de overlevingskansen zijn wel beter geworden”, aldus nog de viroloog. “Dit dankzij de verbetering van de standaard behandeling, onder andere door het gebruik van dexamethasone, en ook door de relatieve verjonging van de patiënten.”

“Desondanks verliest nog steeds één op tien patiënten in het ziekenhuis het gevecht tegen Covid. Dat is een halvering tegen de kerstperiode; toen overleed twee op tien van de patiënten. Maar het blijft weliswaar nog steeds een hoog aantal. Op intensieve zorgen overlijdt één op drie patiënten. Dat cijfer is sinds het begin van de epidemie vrij constant gebleven.”