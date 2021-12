Van Gucht over lagere sterftegraad vierde golf: “Pieken van meer dan 200 overlijdens per dag zoals vorig jaar, zien we niet meer dankzij vaccinaties”

De daling van de coronacijfers tijdens deze vierde golf lijkt nu echt ingezet, maar het aantal overlijdens stijgt helaas wél nog altijd. Tussen 28 november en 4 december stierven dagelijks gemiddeld 48 mensen aan Covid-19. Nog altijd veel, maar in vergelijking met de eerste twee golven toch veel minder. Met dank aan de vaccinaties: “Gevaccineerden hebben in alle leeftijdsgroepen acht keer minder kans om te overlijden”, zegt viroloog Steven Van Gucht.

Er overlijden nu dagelijks veel minder coronapatiënten dan tijdens de tweede golf rond dezelfde periode vorig jaar. Dat het aantal overlijdens nog altijd doorstijgt, is niet onverwacht omdat die parameter pas begint te dalen na die van het aantal besmettingen en die van het aantal ziekenhuisopnames.

De gemiddelde leeftijd bij de overlijdens is nu 77 jaar, zegt Steven Van Gucht, iets jonger dan bij de vorige golven. Dat heeft te maken met de voorzichtigheid in de woonzorgcentra en de hoge vaccinatiegraad daar. De overgrote meerderheid van de rusthuisbewoners heeft sinds de start van de boostercampagne in oktober al gekozen voor zo’n derde boosterprik, aldus de viroloog.

De toestand in de woonzorgcentra tijdens de eerste golf noemt Van Gucht “dramatisch”. De helft van de doden werd toen in de rusthuizen geregistreerd. “Nu is de situatie veel beter, met relatief weinig besmettingen en hospitalisaties in de woonzorgcentra. Volgens onderzoek zorgen de vaccinaties bij 85-plussers voor een bescherming van 86 procent.”

De vaccinaties spelen een cruciale rol in de sterftegraad, niet alleen bij de oudere bevolking, maar over alle leeftijden heen. Wie gevaccineerd is, heeft acht keer minder kans om te sterven aan het coronavirus, zegt Van Gucht. “Bij gevaccineerden onder de 65 is er zelfs haast geen sterfte meer.”

“Er is nooit zoveel viruscirculatie geweest in ons land als in november en toch ligt de sterftegraad veel lager”, stelt de viroloog van Sciensano vast. In de eerste en tweede golf piekten de overlijdens boven de 200 en helemaal in het begin zelfs 300 per dag. Tijdens de eerste golf betreurden we in totaal meer dan 10.000 coronadoden. “En dat was dan nog terwijl we in een strikte lockdown zaten, terwijl er nu veel meer open is en we geen echte lockdown meemaken”, verduidelijkt de professor. In de huidige vierde golf, die weliswaar nog altijd bezig is, ligt de piek voorlopig op 60 overlijdens aan Covid-19. Dat was op dinsdag 30 november.

Intussen blijft de druk op de afdelingen intensieve verzorging in de ziekenhuizen wel hoog. Momenteel liggen er 815 coronapatiënten op de intensive care. “Dat is minder dan in de derde golf, toen we boven de 900 uitkwamen”, zegt Van Gucht. “Opnieuw, met minder strenge maatregelen nu.” De verhouding is ongeveer 60 procent gevaccineerden versus 40 procent niet-gevaccineerden op intensieve. De niet-gevaccineerden zijn oververtegenwoordigd omdat zij een veel kleinere groep in de hele maatschappij vormen dan de gevaccineerden. Ook op intensieve verzorging zijn de gevaccineerde coronapatiënten veel beter beschermd tegen overlijden.

Net als de huidige vierde golf kende ook de derde al een lagere sterftegraad dan de eerste twee. De vaccinatiecampagne was toen in maart-april van dit jaar al volop bezig. Eerst kwamen de zwaksten aan de beurt. De oudsten hadden vaak zelfs al twee prikken gehad, waardoor de sterftecijfers ook toen een pak lager lagen dan bij de eerste twee golven, besluit Van Gucht.