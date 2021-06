Van Gucht: “Noodrem tegen verspreiding gevaarlijke varianten is zeer goede zaak”

De noodrem die de verschillende regeringen inbouwen om de verspreiding van gevaarlijke varianten tegen te gaan is voor Sciensano-viroloog Steven Van Gucht een heel goede zaak. “Dat is een heel belangrijke procedure”, zei Van Gucht in VTM NIEUWS. “Testen helpt wel, maar dat is absoluut geen garantie. Dat hebben we enkele weken geleden nog gezien bij de Indiase studenten. Daarom is in quarantaine gaan het enige goede middel, of je nu gevaccineerd bent of niet.”

Die noodrem geldt concreet voor inwoners van ons land die terugkeren uit een hoogrisicogebied, door de aanwezigheid van besmettelijkere of gevaarlijkere varianten van het coronavirus. Wie de voorbije twee weken in zo’n gebied is geweest, moet verplicht tien dagen in quarantaine, ook mensen die volledig gevaccineerd zijn of een negatieve test hebben afgelegd.

Bedoeling van die maatregel is de verspreiding van die varianten een halt toe te roepen. “In regio’s waar varianten de ronde doen die de immuniteit kunnen breken, moet je heel snel kunnen optreden”, zei Van Gucht. “Quarantaine is dan het enige goede middel. Het gaat dan onder meer om de Indiase en de Braziliaanse variant.”

Indiase variant

Wat de Indiase variant betreft houden de experts de situatie in het Verenigd Koninkrijk nauwlettend in de gaten. “Het aantal besmettingen stijgt daar weer, op weekbasis met 30 tot 40 procent”, zei Van Gucht. “Het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens blijft wel laag. Ik zou wel heel voorzichtig blijven met reizen daarheen.”

Van Gucht zei geen grote nieuwe golven te verwachten. “Misschien gaan we wel een bodem bereiken en zien we dan weer een stijging. De daling gaat zelfs iets sneller dan gehoopt, maar het is niet gegarandeerd dat dat zo blijft. Vooral bij jongeren kan dat stijgen. Zij zijn nog niet beschermd.”

“Die 75.000 deelnemers, dat blijft toch wel even slikken”, zei hij wel bezorgd over de beslissing om vanaf 13 augustus evenementen met 75.000 bezoekers toe te laten. “Het lijkt wel een andere wereld. Dat is gelukkig nog een paar maanden van ons af. Er zullen ondertussen heel veel mensen gevaccineerd worden. Dat zal ook absoluut nodig zijn, maar half augustus is die vaccinatiecampagne nog niet afgerond. Veel mensen gaan nog steeds moeten wachten op hun tweede dosis. Dat lijkt me heel vroeg om zo’n groot evenement te organiseren.”

“Men moet heel goed nadenken over de randvoorwaarden en het moet meer zijn dan testen alleen. Dat helpt, maar is geen absolute garantie. Als het mis gaat op zo’n groot event, zijn de gevolgen zeer groot. Ik zou ook rekening houden met bepaalde barrières of componenten in een tent. Eén superspreader, één heel besmettelijke persoon, is veel riskanter dan zo’n persoon tussen 100 personen, dat is quasi niet te traceren", zei Van Gucht nog over de versoepelingen voor de festivals.

Gelijk sluitingsuur

De beslissing om het sluitingsuur van de horeca, zowel binnen als buiten, te verlengen tot 23.30 uur noemt Van Gucht "logisch”. “Het is een eenvoudige regel, niet te complex. Hoe later op de avond, hoe meer er gedronken wordt en hoe moeilijker de controle te behouden. Dat wordt allemaal wat moeilijker, daarom is een sluitingsuur goed.” Het verschil maken tussen binnen en buiten was volgens Van Gucht niet nodig. “Het maakt de zaak complex, de mensen die binnen zaten gaan dan buiten zitten waar er misschien geen plaats is", aldus Van Gucht nog.