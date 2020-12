Van Gucht: “Niet testen van reizigers was niet ideaal en hield risico’s in, maar er moesten keuzes gemaakt worden”

Het aantal reizigers uit rode zones dat ons land vorige maand is binnengekomen zonder dat ze getest werden, blijkt groot. “Dat is vrij logisch”, legt viroloog Steven Van Gucht uit aan VTM NIEUWS. “We komen uit een periode waarin enkel mensen met symptomen werden getest. Mensen zonder symptomen die een hoogrisicocontact hadden gehad of reizigers die uit een rode zone kwamen, werden niet meer getest.” Dat die situatie niet ideaal was, dat is wel duidelijk.

Het wijzigen van de teststrategie in oktober heeft grote gevolgen gehad, zo bleek eerder op de dag uit cijfers in een confidentieel overheidsrapport dat onze redactie kon inkijken: 110.000 reizigers uit een rode zone kwamen België binnen in november, amper 154 werden getest. Het is onbekend hoeveel onder hen het virus met zich meedroegen.



“Nu is het wél de bedoeling dat mensen die terugkeren uit een rode zone getest worden”, aldus Van Gucht. “Dus in de toekomst gaat dat aandeel geteste reizigers de hoogte ingaan.”

Risico’s

Bijna 110.000 mensen die terugkwamen uit zones waar corona hevig woedt, niet testen - was dat niet gevaarlijk? “Dat hield risico’s in”, erkent Van Gucht. “Dat was geen ideale oplossing.”

Maar de situatie was dan ook niet ideaal op dat moment. “Er waren onvoldoende testen om iedereen te testen. Er moesten keuzes gemaakt worden, en dat had natuurlijk te maken met de dramatische situatie eind oktober. Ondertussen is dat gelukkig weer een stuk verbeterd en kunnen we weer inzetten op dat testen van reizigers.”

Geen geheime info

De cijfers in kwestie waren niet algemeen bekendgemaakt, maar “in essentie is er niks geheim aan die informatie”, gaat de viroloog verder.

“Er is al geruime tijd een rapport voor de overheden”, zegt hij. “En in die rapporten zitten vaak meer details. Maar die zijn nog niet altijd gevalideerd; soms moeten die gecheckt worden, en daarna kunnen ze ook publiek bekendgemaakt worden. Dat is trouwens iets wat we vaak doen op de persconferenties.”

Stijgende cijfers

In Nederland swingen de coronacijfers inmiddels de pan uit. In de voorbije 24 uur werden 8.793 nieuwe besmettingen geregistreerd, dat is een stijging met een kwart. “We zien in meerdere landen in Europa een stabilisatie en soms zelfs een stijging, zoals nu ook weer in Nederland en in Duitsland. Nochtans zijn daar ook heel wat maatregelen in voege”, aldus de viroloog.

“Volgens mij is dat voor een stuk te wijten aan coronamoeheid, dat mensen toch wat losser beginnen te worden in hun sociale contacten en verplaatsingen. In België zien we dat ook. We doen het nog iets beter, maar we moeten wel voorzichtig blijven. Want we zouden dezelfde kant kunnen opgaan.”

Perimeter instellen?

Een perimeter instellen is wat Van Gucht betreft niet aan de orde, zoals bijvoorbeeld biostatisticus Geert Molenberghs eerder besprak als mogelijkheid. “De maatregelen die er nu zijn kunnen heel goed werken”, zegt de viroloog. “Als we ons daar met z’n allen aan houden, dan kunnen ze werken en dan gaan ze ook werken. We mogen het niet te los interpreteren.”

In sommige landen zijn de regels voor de kerstperiode tegelijkertijd redelijk soepel. Die lossere houding voorspelt weinig goeds. “Bijeenkomsten van tien personen, drie families die mogen samenkomen,... De eindejaarsfeesten zouden het begin kunnen worden van een derde golf in Europa”, voorspelt Van Gucht.