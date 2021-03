Van Gucht: “Mogelijk binnen week al piek van aantal besmettingen”

Leegstand handelspan­den in bijna alle Vlaamse centrumste­den gestegen afgelopen 10 jaar

25 maart De leegstand in handelspanden is tussen 2010 en 2020 in zo goed als alle Vlaamse centrumsteden de hoogte in gegaan. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) opvroeg bij Vlaams minister Hilde Crevits (CDV). Enkel in Mechelen zijn de cijfers gedaald.