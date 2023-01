Van Gucht: “Minder luchtweginfecties momenteel, mogelijk gunstig effect door vakantie”

Het aantal luchtweginfecties daalt momenteel in ons land. Dat zegt viroloog Steven Van Gucht in het bulletin Volksgezondheid, dat elke vrijdag gepubliceerd wordt. De viroloog verwacht de komende weken opnieuw een stijging van het griepvirus.

Tussen 2 en 8 januari is het aantal positieve coronagevallen gedaald met 27 procent in vergelijking met de week voordien. Het aantal uitgevoerde testen is gedaald, met een gemiddelde van 6.898 testen per dag. Ook de positiviteitsratio is gedaald (11,2 procent). Het reproductiegetal is licht gestegen, maar blijft kleiner dan 1 (0,818). Als dat cijfer onder 1 ligt, betekent dat dat de epidemie aan kracht verliest.

Tussen 5 en 11 januari werden dagelijks gemiddeld 65 mensen voor Covid-19 in de ziekenhuizen opgenomen (-32 procent). In die periode werden in totaal 457 mensen gehospitaliseerd voor Covid-19. 63 patiënten werden opgenomen voor een andere reden, maar testten positief op het coronavirus. In totaal liggen er nu 1.025 patiënten met of wegens Covid-19 in de ziekenhuizen (-30 procent), van wie 76 op de afdelingen intensieve zorg (-23 procent). Ook de mortaliteit daalt, tot 67 coronadoden in de week van 2 tot 8 januari.

Volledig scherm Analyse van stalen in het Vivalia-ziekenhuis in Marche-En-Famenne, ter illustratie. © Photo News

RSV en griep

Het gemiddelde aantal dagelijkse contacten met een huisarts voor vermoedens van Covid-19 is stabiel gebleven op 10 contacten per 100.0000 inwoners per dag. De incidentie van raadplegingen bij de huisarts voor griepachtige klachten is afgenomen, met 531 consulten per 100.000 inwoners per week.

Quote Bij kinderen en de actieve bevolking heerst momenteel vooral het griepvirus, terwijl bij ouderen voorlopig RSV nog dominant is Viroloog Steven Van Gucht

Het aantal RSV-diagnoses ligt nog steeds boven de epidemische drempel, maar het aantal infecties bij kinderen daalt. Ook de griepepidemie is nog steeds van kracht, al daalde de incidentie van huisartsconsultaties voor bevestigde griep licht.

De incidentie van ziekenhuisopnames voor een ernstige acute luchtweginfectie daalde licht naar 9,2 opnames per 100.000 inwoners in de laatste week van 2022.

Vakantieperiode

"We zien momenteel een daling van de luchtweginfecties, mogelijk een gunstig effect van de voorbije vakantieperiode. Bij kinderen en de actieve bevolking heerst momenteel vooral het griepvirus, terwijl bij ouderen voorlopig RSV nog dominant is", aldus Steven Van Gucht in het bulletin.

Hij geeft nog mee: "We verwachten de komende weken opnieuw een stijging van het griepvirus.”

