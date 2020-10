Van Gucht: “Hou generaties gescheiden, schakel grootouders niet in voor opvang kleinkinderen”

Qua besmettingen op scholen is het wachten op de rapportage van de CLB's die woensdag met concrete cijfers komen. “Er circuleert momenteel gewoon heel veel virus in de maatschappij, wat zijn weerklank heeft op de scholen. (...) Ons huisartsennetwerk met 120 dokters vangt op dat enkele ouders besmet zijn geraakt door kinderen, maar in het geheel van de besmettingen is dat eerder beperkt. De ouders geven eerder aan besmet te zijn geraakt bij contacten met vrienden en collega's.”

Van Gucht bevestigt dat de komende dagen en weken een cruciale periode wordt. Hij steunt de beslissing om de herfstvakantie met drie dagen te verlengen tot en met 11 november, maar waarschuwt ook. “Ik roep de ouders op om hun verantwoordelijkheid te nemen. De kinderen mogen niet in grote groepen op straat rondlopen. Ze moeten hun kinderen daar op aanspreken. Leg hen goed uit wat gaande is. Als ouder heb je meer invloed dan de overheid of sociale media.”

Nu de verlenging van de herfstvakantie een feit is en het aantal vakantiedagen aan het einde van het jaar stilaan opraakt, denken veel ouders erover om de grootouders in te schakelen voor de opvang. “Ik raad het af”, zegt de professor. “Hou generaties gescheiden. Er circuleert heel veel virus nu. Een mix tussen jonge kinderen en grootouders is en blijft een risico. Kinderen die geen symptomen vertonen, kunnen het virus toch doorgeven.”

‘The window of opportunity is closing’

Zijn in navolging van Wallonië en het Brussels Gewest ook in Vlaanderen nu extra maatregelen nodig, kreeg Van Gucht als vraag voorgeschoteld. “’The window of opportunity is closing’, zoals de Engelsen zeggen. Het venster dat we nog voor ons hebben, is stilaan aan het sluiten. Er liggen momenteel 757 covid-patiënten op intensieve zorgen. In het huidige tempo verdubbelt dit aantal om de acht dagen. Dit betekent dat we binnen de vier dagen aan duizend patiënten zitten en binnen iets minder dan veertien dagen aan 2.000 patiënten, het maximum aantal ziekenhuisbedden”.

Quote We hebben twee weken. Als we iets doen, doen we het beter nu meteen Professor Steven Van Gucht

“We hebben twee weken. Elke nieuwe maatregel vraagt tien dagen de tijd vooraleer we het opmerken in de ziekenhuiscijfers. Als we iets doen, doen we het beter nu meteen. Daarom deed ik gisteren al de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven. Werken en winkelen kan veilig, maar stel ontmoetingen met vrienden en familie uit. We kunnen daar een enorme impact mee verkrijgen. Zo kunnen we de curve naar beneden krijgen en we beginnen daar beter nu meteen mee.”

“Het verschil tussen Vlaanderen Wallonië is tien dagen. Bij ons is het aan het branden. We lopen wat achter, meer is het niet. Het stijgt zelfs sneller in Vlaanderen dan in Wallonië. Op zich is dit misschien wel een goed teken, want Wallonië (en het Brussels Gewest) is vroeger actie gaan nemen. De besmettingcijfers nemen nog toe, maar stijgen minder snel, merken we. Ik denk dat we in Vlaanderen dit heel ernstig moeten nemen. De overheid kan en doet veel zaken, maar de grootste hefboom ligt in onze eigen handen. Mensen zien in de privésfeer kan de overheid niet afdwingen. Wijzelf hebben op het einde de grootste impact.”

Kerstmis 2020

Volgens de viroloog wordt Kerstmis sowieso anders dan normaal. “We moeten het kerstfeest supergezellig maken binnen onze eigen kring. Grote familiefeesten houden zijn geen goed idee.” De professor ziet uiteindelijk een lichtje aan het einde van de tunnel opduiken. “Wat we nu meemaken in de komende weken en maanden zal het ergste zijn, daar ben ik absoluut van overtuigd. Eens de winter voorbij is, gaat het elke maand beter beginnen gaan. Het virus zal niet in maart ‘paf’ gedaan zijn, maar er zal een transitieperiode starten naar een verbetering.”