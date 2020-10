Van Gucht hoopvol: “Mogelijk eerste tekenen te zien van vertraging in toename aantal besmettingen”

Omstreden studie: Engeland wil proefperso­nen bewust besmetten met Covid-19 voor snellere ontwikke­ling vaccin

11:47 Het Verenigd Koninkrijk maakt zo’n 37 miljoen euro vrij voor zogenaamd ‘human challenge’-onderzoek. Daarbij krijgen vrijwillige testpersonen het nieuwe coronavirus bewust toegediend om te zien hoe efficiënt een kandidaat-vaccin is. Dit soort klinische studies is ethisch omstreden zolang er geen afdoende behandeling bestaat voor de ingespoten ziekte. Voor Covid-19 is er tot nu toe geen geneesmiddel.