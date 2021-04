Van Gucht hoopvol: "Een langverwachte en welverdiende daling is eindelijk ingezet”

“De cijfers zijn voorzichtig hoopgevend”, aldus de viroloog bij het begin van de persconferentie. “Alle indicatoren gaan in dalende lijn. Een langverwachte daling is dus eindelijk ingezet. Het vaccin helpt ons, maar het is ook te danken aan het feit dat veel mensen de maatregelen volgen. Het vaccin en de maatregelen vormen een synergie.”

Overgangsfase

“We bevinden ons nog steeds in een overgangsfase waarbij maatregelen essentieel zijn om de situatie onder controle te houden”, klonk het verder. Daarom riep de viroloog op om zoveel mogelijk buiten af te spreken. “Buiten is het veiliger dan binnen.” Al is het ook buiten noodzakelijk om afstand te bewaren. “Een kus buiten is even gevaarlijk als een kus binnen”, beklemtoonde Van Gucht. “Houd afstand of draag een masker. Als u een terrasje doet, doe dat dan bij voorkeur met mensen uit uw bubbel, uw gezin of uw knuffelcontact. Samen iets drinken blijft ook gevaarlijker dan samen wandelen of fietsen.”

Belasting in ziekenhuizen blijft hoog

Tussen 23 en 29 april zijn dagelijks gemiddeld 202 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen in ons land. Dat is 16 procent minder dan in de voorgaande periode. De daling tekent zich overal af, behalve in Luik waar nog een stijging van 9 procent wordt genoteerd. De totale ziekenhuisbezetting bedraagt momenteel 2.779 Covid-patiënten, een daling van 7 procent.

Ook op de afdelingen intensieve zorg wordt een lichte daling geregistreerd met momenteel 862 patiënten (-5 procent). “De belasting in de ziekenhuizen blijft echter nog steeds erg hoog. Meer dan 90 procent van de erkende bedden op intensieve zorg is nog steeds bezet”, duidde Van Gucht. De verwachting is wel dat de bezetting de volgende dagen sneller zal afnemen.

Quote Binnen enkele dagen zouden we onder de 3.000 nieuwe besmettin­gen per dag moeten duiken. Viroloog Steven Van Gucht

Versnelling

Ook het aantal besmettingen daalt licht. Tussen 20 en 26 april hebben elke dag gemiddeld 3.310 mensen positief getest op Covid-19. Dat is een daling van 8 procent. “We verwachten dat deze dalende trend de komende dagen zal versnellen. Binnen enkele dagen zouden we onder de 3.000 nieuwe besmettingen per dag moeten duiken”, voorspelde Van Gucht.

De daling doet zich voor bij de meeste leeftijdsgroepen, enkel bij de kinderen is er nog een stijging van 13 procent, al wordt er in die groep ook opnieuw veel meer getest. De twintigers zijn nog steeds verantwoordelijk voor de meeste besmettingen, terwijl er nog amper 90-plussers worden opgenomen. De daling tekent zich ook af in bijna alle provincies, enkel in West-Vlaanderen is er nog een lichte stijging van 4 procent.

Volledig scherm © Klaas De Scheirder

Varianten

De impact van de Britse en Zuid-Afrikaanse variant neemt lichtjes af, met respectievelijk 81 en 3 procent van alle geregistreerde besmettingen. De Braziliaanse variant neemt lichtjes toe tot 8 procent. “De Indiase variant wordt slecht sporadisch vastgesteld, meestal bij personen met een link met India”, voegde Van Gucht toe.

Het aantal overlijdens vertoont een lichte daling met gemiddeld 39 overlijdens per dag. Dat is een daling met 1 procent.

Vaccinatiecampagne

Tot slot gaf Van Gucht aan dat ondertussen 80 procent van de 65-plussers minstens een eerste dosis van een coronavaccin heeft ontvangen. Voor de volledige bevolking gaat het om 25 procent. “De vaccinatiecampange geraakt stilletjesaan op kruissnelheid. We bevinden ons momenteel bij de vijf beste landen in de Europese Unie.”