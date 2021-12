Van Gucht geeft tips voor veilige feesten: “Feest in het grootste huis, zet ramen en deuren open en laat dampkamp aanstaan”

Volgens het Nationaal Crisiscentrum is de deltavariant van het coronavirus nu duidelijk op haar retour. De omikronvariant kan echter snel roet in het eten gooien, waarschuwt viroloog Steven Van Gucht. Hij wijst op het belang van een snelle uitrol van de boostervaccins én het behoud van de huidige maatregelen. Wat de feestdagen betreft, geldt volgens Van Gucht de volgende vuistregel: “Hoe minder volk, hoe beter”.

“De coronacijfers evolueren gunstig”, steekt Van Gucht van wal. “De deltavariant lijkt op zijn retour, maar er is een nieuwe variant met groeivoordeel”, waarschuwt de viroloog. Het aantal besmettingen met de omikronvariant lijkt te verdubbelen om de twee dagen, aldus Van Gucht. Momenteel is de nieuwe variant dan ook verantwoordelijk voor 6 procent van de besmettingen. Dat komt neer op zowat 700 besmettingen per dag.



“De opkomst van de omikronvariant blijft daarmee momenteel nog onder de waterlijn”, aldus Van Gucht, maar hij wijst erop dat de impact van de variant op ons zorgsysteem zeer onzeker is. De komende weken en maanden zal de variant nog dominanter worden.

Het is verder ook onduidelijk hoe de ziekte verschilt van andere varianten. Het is wachten op gegevens van Europa, klinkt het. De gegevens uit Zuid-Afrika, waar de variant voor het eerst opdook, kunnen niet zo maar geëxtrapoleerd worden naar Europa aangezien de bevolking daar veel jonger is.

Boostervaccins

De huidige maatregelen in combinatie met de boostervaccins moeten ons beschermen tegen de omikronvariant, herhaalt Van Gucht. “Mits een snelle uitrol van de boosters en het behoud van de huidige maatregelen kunnen we een volgende golf in bedwang houden", klinkt het.

Dat een derde dosis van het coronavaccin wel degelijk voor extra bescherming zorgt, blijkt uit de besmettingscijfers. In de oudste leeftijdscategorieën, die al aan de beurt zijn geweest voor de boosterprik, is de daling van het aantal besmettingen het sterkst.

“Eerst een testje, dan een feestje”

De viroloog geeft tot slot nog een aantal tips mee voor “de organisatie van veilige feesten”. Zoals altijd benadrukte Van Gucht dat het belangrijk is om je contacten te beperken. “Er zijn geen specifieke maatregelen, maar hou het toch op een kleine kring van genodigden. De regel geldt: hoe minder volk, hoe beter”, klinkt het. Hij raadt aan om met dezelfde mensen kerst en nieuwjaar te vieren, en het in beperkte kring te doen zoals twee huishoudens of vijf alleenstaanden. Wie ziek is of zich niet goed voelt, moet thuisblijven. Ook het dragen van een mondmasker is belangrijk, net als thuisblijven als je je ziek voelt. “En test uzelf vooraleer u samenkomt, ook wanneer u zich niet ziek voelt. Eerst een testje, dan een feestje", klinkt het.

Ook verluchting is zeer belangrijk, aldus Van Gucht. Zo organiseer je het feest het best bij wie het grootste huis heeft. “Zet ramen op kiepstand, laat de dampkamp aanstaan en zet de binnendeuren open. Als u beschikt over een CO2-meter, aarzel zeker niet om die te gebruiken. Worden de waarden te hoog, ga dan even naar buiten of zet de ramen volledig open.”

